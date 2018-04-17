24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:19
|06:50
|13:32
|17:06
|20:05
|21:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الزفزافي يندد بالعرقية والعنصرية .. والمهدوي يهدد بالانتحار
- شبح الإفراغ يتربص بمرحلين من المحج الملكي
- هل يتجاوز مجلس الأمن في جلسته الثانية جمود ملف الصحراء؟
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم
الناطق باسم "مسيرات العودة" الفلسطينية يرفض رفع أعلام البوليساريو (5.00)
- هذه الدول يمكن للمغاربة زيارتها بدون الحصول على تأشيرة - (88)
- عودة الملك تمهد لإعفاء مسؤولين .. وقرارات هامة تنتظر التأشير - (59)
- "صيفْتولوگْ" والبنية التحتية تدفع أطباء إلى مقاطعة المناطق النائية - (48)
- مساعي عقد القمة الرئاسية المغاربية تتحدى توترات المغرب والجزائر - (47)
- الناطق باسم "مسيرات العودة" الفلسطينية يرفض رفع أعلام البوليساريو - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إسبانيا .. فيليبي السادس يحضر "نهائي كأس الملك"
سيحضر العاهل الإسباني فيليبي السادس نهائي بطولة كأس الملك التي ستقام السبت القادم، بين برشلونة وإشبيلية، على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، بحسب ما أكدت مصادر من قصر لا ثارثويلا الملكي.
ويعد حضور الملك للمباراة النهائية للبطولة التي تحمل اسمه أمرا متوقعا، خاصة وأنه يداوم على ذلك منذ توليه العرش، لكن كان ينتظر صدور التأكيد الرسمي بحضوره.
وكانت المرة الأولى التي يحضر فيها الملك الإسباني نهائي الكأس عام 2015، في كامب نو، بين برشلونة وأثلتيك بلباو.
وفي عام 2016، على ملعب فيسنتي كالديرون، حضر الملك نهائي الكأس بين برشلونة وإشبيلية، وكذلك العام الماضي، على نفس الملعب، بين الفريق الكتالوني وألافيس.
وستكون هذه المرة الثانية التي يحضر فيها الملك لملعب متروبوليتانو بعدما ترأس مراسم افتتاحه يوم 15 شتنبر الماضي.