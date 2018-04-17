إسبانيا .. فيليبي السادس يحضر "نهائي كأس الملك"

هسبريس - إفي

سيحضر العاهل الإسباني فيليبي السادس نهائي بطولة كأس الملك التي ستقام السبت القادم، بين برشلونة وإشبيلية، على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، بحسب ما أكدت مصادر من قصر لا ثارثويلا الملكي.

ويعد حضور الملك للمباراة النهائية للبطولة التي تحمل اسمه أمرا متوقعا، خاصة وأنه يداوم على ذلك منذ توليه العرش، لكن كان ينتظر صدور التأكيد الرسمي بحضوره.

وكانت المرة الأولى التي يحضر فيها الملك الإسباني نهائي الكأس عام 2015، في كامب نو، بين برشلونة وأثلتيك بلباو.

وفي عام 2016، على ملعب فيسنتي كالديرون، حضر الملك نهائي الكأس بين برشلونة وإشبيلية، وكذلك العام الماضي، على نفس الملعب، بين الفريق الكتالوني وألافيس.

وستكون هذه المرة الثانية التي يحضر فيها الملك لملعب متروبوليتانو بعدما ترأس مراسم افتتاحه يوم 15 شتنبر الماضي.