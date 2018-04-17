24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:52
|13:32
|17:06
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الزفزافي يندد بالعرقية والعنصرية .. والمهدوي يهدد بالانتحار
- حادثة سير تودي بحياة إمام مسجد في تنجداد
- اعتقال 3 مقدسيين بتهمة إحراق أعلام إسرائيل
- شبح الإفراغ يتربص بمرحلين من المحج الملكي
- هل يتجاوز مجلس الأمن في جلسته الثانية جمود ملف الصحراء؟
الناطق باسم "مسيرات العودة" الفلسطينية يرفض رفع أعلام البوليساريو (5.00)
"النهج الديمقراطي" .. حزب مغربي يقاطع الانتخابات منذ 23 سنة (5.00)
- هذه الدول يمكن للمغاربة زيارتها بدون الحصول على تأشيرة - (85)
- عودة الملك تمهد لإعفاء مسؤولين .. وقرارات هامة تنتظر التأشير - (54)
- اتفاق الصيد المرتقب بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء - (49)
- مساعي عقد القمة الرئاسية المغاربية تتحدى توترات المغرب والجزائر - (46)
- "صيفْتولوگْ" والبنية التحتية تدفع أطباء إلى مقاطعة المناطق النائية - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"تاسك فورس" تدشن زيارة مدن "موروكو 2026"
حل وفد "تاسك فورس" التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، قبل الانتقال صوب مراكش، عبر رحلة جوية أخرى، لافتتاح جولته التقنية لتقييم ملف احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم، التي ستمتد إلى غاية الخميس المقبل.
وفي الوقت الذي اكتفى المكلفون بالتواصل داخل لجنة "موروكو 2026"، بنشر صورة للوحة تؤشر على موعد وصول اللجنة الخماسية إلى المغرب، علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن وفد "تاسك فورس" يقيم بأحد أفخم فنادق مدينة مراكش، مستهل برنامج زيارته من ملعبي الحارثي و"الكبير" في عاصمة النخيل، قبل ضد الرحال صوب مدينة أكادير.
صبيحة الأربعاء، ستكون فرصة أمام أعضاء "تاسك فورس" لزيارة ملعب "أدرار" بأكادير، قبل الانتقال عبر رحلة جوية صوب مدينة تطوان، إذ سينتقلون إلى مكان تشييد الملعب الكبير للمدينة ومركز تكوين المغرب التطواني، ثم السفر مباشرة صوب مدينة طنجة، إذ يتضمن برنامجهم زيارة لأحد محطات القطار الفائق السرعة "TGV"، ثم تختتم الزيارة بلقاء تقييمي في فندق الإقامة.
أما في اليوم الختامي لزيارة أعضاء "فيفا" إلى المغرب، فإن المحطة الصباحية ستكون مطار بنسليمان، حيث ستتم زيارة موقع تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير، تليه زيارة إلى "كورنيش" مدينة الدار البيضاء، حيث معلمة مسجد الحسن الثاني وموقع منطقة احتفالات المشجعين "Fan Fest" التي يتضمنها الملف المغربي، إذ اختير لها منطقة "سندباد"، لتنتهي الزيارة بحصتين نظريتين بفندق الإقامة ثم حفل عشاء رسمي.