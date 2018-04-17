"تاسك فورس" تدشن زيارة مدن "موروكو 2026"

هسبورت - عمر الشرايبي*

حل وفد "تاسك فورس" التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، قبل الانتقال صوب مراكش، عبر رحلة جوية أخرى، لافتتاح جولته التقنية لتقييم ملف احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم، التي ستمتد إلى غاية الخميس المقبل.

وفي الوقت الذي اكتفى المكلفون بالتواصل داخل لجنة "موروكو 2026"، بنشر صورة للوحة تؤشر على موعد وصول اللجنة الخماسية إلى المغرب، علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن وفد "تاسك فورس" يقيم بأحد أفخم فنادق مدينة مراكش، مستهل برنامج زيارته من ملعبي الحارثي و"الكبير" في عاصمة النخيل، قبل ضد الرحال صوب مدينة أكادير.

صبيحة الأربعاء، ستكون فرصة أمام أعضاء "تاسك فورس" لزيارة ملعب "أدرار" بأكادير، قبل الانتقال عبر رحلة جوية صوب مدينة تطوان، إذ سينتقلون إلى مكان تشييد الملعب الكبير للمدينة ومركز تكوين المغرب التطواني، ثم السفر مباشرة صوب مدينة طنجة، إذ يتضمن برنامجهم زيارة لأحد محطات القطار الفائق السرعة "TGV"، ثم تختتم الزيارة بلقاء تقييمي في فندق الإقامة.

أما في اليوم الختامي لزيارة أعضاء "فيفا" إلى المغرب، فإن المحطة الصباحية ستكون مطار بنسليمان، حيث ستتم زيارة موقع تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير، تليه زيارة إلى "كورنيش" مدينة الدار البيضاء، حيث معلمة مسجد الحسن الثاني وموقع منطقة احتفالات المشجعين "Fan Fest" التي يتضمنها الملف المغربي، إذ اختير لها منطقة "سندباد"، لتنتهي الزيارة بحصتين نظريتين بفندق الإقامة ثم حفل عشاء رسمي.

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