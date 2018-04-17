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كُتّاب وآراء
"فيفا" يزجر الاتحاد الروسي بسبب "تعابير عنصرية"
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ إجراءات انضباطية بحق الاتحاد الروسي للعبة بشأن إدعاءات ترديد هتافات عنصرية خلال المباراة الودية بين منتخبي روسيا وفرنسا ، والتي أقيمت في سان بطرسبرج في مارس الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة من المشجعين قامت بتقليد أصوات القردة ، مستهدفة لاعبين بالمنتخب الفرنسي من بينهم بول بوجبا ، خلال المباراة على ملعب استاد سان بطرسبرج ، أحد الاستادات التي تحتضن مباريات كأس العالم 2018 بروسيا ، من بينها إحدى مباراتي الدور قبل النهائي.
وعلقت وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل بشأن تلك الإساءات المزعومة ، قائلة عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" :"لا مكان للعنصرية على ملاعب كرة القدم. يجب أن نتحرك سويا على المستويين الأوروبي والدولي للتصدي لهذا السلوك غير المقبول."
وتواصل روسيا جهودها الرامية إلى حل مشكلة العنصرية بين جماهير كرة القدم ، لكن نقاد يرون أن المشكلة لا تزال بحاجة إلى جهود أكبر بكثير.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد بدأ في مارس إجراءات تأديبية بحق نادي زينيت سان بطرسبرج ، بسبب إدعاءات توجيه هتافات عنصرية لنابي كيتا لاعب خط وسط لايبزج الألماني.