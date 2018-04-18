"يويفا" يحرم سيون السويسري من اللعب الأوروبي

هسبريس - متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حرمان نادي سيون السويسري من المشاركة الأوروبية، لمدة موسمين، بسبب "انتهاكه قواعد الترخيص".

ووفقًا لبيان على موقع الاتحاد القاري للعبة، على شبكة الإنترنت، "تم حرمان سيون من المشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في حالة التأهل إلى أي منهما لمدة موسمين". وأضاف البيان: "تم توقيع غرامة مالية على سيون قدرها 235 ألف يورو".

وتتعلق المخالفة بفشل نادي سيون في سداد ديون بقيمة 950 ألف يورو إلى نادي سوشو الفرنسي في الوقت المحدد مقابل انتقال اللاعب الغاني إسماعيل يارتي إليه. وكان من المفترض سداد الدين في مارس 2017 لكن الدفع تأخر 3 أشهر.

ويحتل سيون المركز التاسع وقبل الأخير في جدول ترتيب الموسم الحالي للدوري السويسري برصيد 31 نقطة؛ حيث يتصدر يونج بويز الترتيب برصيد 68 نقطة.