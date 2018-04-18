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كُتّاب وآراء
الرجاء يتسلح بصرامة غاريدو أمام "زاناكو" الزامبي
خَاض نادي زاناكو الزامبي، في ملعب "تيسيم"ا، حصة تدريبية استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي، لحساب إياب الدور الـ32 (مكرر) من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمشاركة جل لاعبيه الأساسيين، أملا في تحقيق الانتفاضة في ملعب محمد الخامس، اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثامنة مساء.
ومازال زاناكو يؤمن بحظوظه في إمكانية قلبه الطاولة على "نسور" الرجاء ، حيث أرفق مجموعة صوره التي وثّقت سفر بعثة النادي من لوساكا إلى الدار البيضاء بعبارة "سقطنا لكننا لم نُقصَ"، في إشارة صريحة إلى نية الفريق الزامبي خلق المفاجأة والعودة بالتأهل إلى دور المجموعات من المسابقة.
من جهته، يستشعر الرجاء البيضاوي خطورة ضيفه زاناكو، إذ علمت "هسبورت" من مصادر داخل "الفريق الأخضر" أن الإسباني خوان كارلوس غاريدو كان صارما للغاية في تلقين خطته للاعبين، من أجل الحفاظ على أفضلية الهدفين في مباراة الذهاب وتفادي أي مفاجآت غير سارة بتلقي شباك الزنيتي أهداف.
وكان لقاء الديربي مرجعا لمدرب الفريق في إعداد اللاعبين ذهنيا للمواجهة الإفريقية، في وقت خصّصت إدارة النادي تحفيزات مالية مهمة للاعبين في حال التأهل إلى دور المجموعات من منافسات كأس الكاف.
وكان لقاء الذهاب، في زامبيا، قد انتهى لصالح نادي الرجاء الرياضي البيضاوي بهدفين نظيفين، من توقيع الثنائي محمود بنحليب وزكرياء حدراف.