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كُتّاب وآراء
هذه تفاصيل مُشاركة "الأسود" في "فيفا موروكو"
انْتشر بداية الأسبوع "فيديو" للناخب الوطني هيرفي رونار ومجموعة من لاعبي المنتخب بسرعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يُردّدون فيه عبارات من الأغنية الجديدة للفنان المغربي حاتم عمور، التي تحمل عنوان «VIVA MOROCCO»، والتي تهدف إلى تشجيع "أسود الأطلس" خلال مشاركتهم في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".
وقالت هند التازي، وكيلة أعمال الفنان المغربي حاتم عمور، لـ"هسبورت"، إن العمل الفني الخاص بالمنتخب المغربي اقتراح وفكرة من حاتم عمور، أنجزه إهداء إلى الشعب المغربي بمناسبة تأهّل العناصر الوطنية إلى مونديال روسيا 2018، وتشجيعا للمجموعة في مشاركتها المقبلة، دون تدخّل الجامعة المغربية للكرة في الموضوع، مضيفة: "حبه لكرة القدم جعله يُقدم على هذه الخطوة".
وبخصوص تفاصيل هذا العمل، أكّدت هند التازي أن "الفيديو كليب" شارك فيه مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني المغربي رفقة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، وتم تصويره بطريقة احترافية، ويَظهر خلاله كل لاعب على حدة من البلد الذي يعيش فيه، مردفة: "لقد تواصلنا مع اللاعبين مباشرة، ولم نكن في حاجة إلى ترخيص أو موافقة من الجامعة أو فرقهم لإشراك الأسود في الفيديو كليب".
وتفاعل الجمهور المغربي بشكل كبير مع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مبديا تفاؤله بمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم روسيا 2018؛ كما توقّع البعض تأهله إلى الدور الثاني من المنافسة العالمية، خصوصا بعد التلاحم والانسجام الكبيرين اللذين ظهرا على العناصر الوطنية.