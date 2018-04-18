هل مَثّل الوداد والرجاء مَسرحيّة "الديربي المخدوم"؟

هسبورت- محمد أمين متبار*

لم يَنج "الديربي" البيضاوي رقم 124 بين الغريمين التقليديين الوداد والرجاء من تشكيك شريحة واسعة من متابعي الشأن الكروي في المدينة، إذ سرعان ما أطلق جمهور "الديربي"، وبنسبة كبيرة في الفئة المشجّعة للنادي "الأحمر" العنان لتحليل وتفسير مجريات اللقاء، والذي صبّت نتائجه في خلاصة واحدة، حسب رأيهم، وهي أن الديربي "مخدوم"، من أجل الخروج بنتيجة التعادل.

وبدأ "الديربي"، الذي صنف في السنوات الأخيرة من بين أفضل "ديربيات" العالم وأكثرها قوّة وندية وحماسة على مستوى المشجّعين، يفقد رونقه الخاص وتأثيره الواسع على الجمهور "الأحمر" و"الأخضر" لأسباب متعدّدة؛ بينها تزايد الشغب المرافق للمباراة وكثرة الاعتقالات من الجانبين، إضافة إلى تسجيل إصابات بدنية قد تصل في بعض الأحيان حد "العاهة المستديمة"، فضلا عن "المنع" الذي طال الفصائل المشجّعة أو ما يعرف بـ"الأولتراس"، وما تلاه من تضييق على أشكال الاحتفالية داخل الملعب وخاصة "التيفو"، الذي كان من بين الأشياء التي تجذب الجمهور بكثافة وتخلق جوا احتفاليا، يعكس صورة أكثر من جميلة عن الكرة المغربية.

ولم يقتنع جمهور الوداد بالعرض الذي قدّمه فريقه خلال مباراة "الديربي"، التي جرت السبت الماضي في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، حيث "تفنن" لاعبوه في إهدار سيل من الأهداف، كانت لو استغلت بالشكل الأمثل، لرد الفريق "الأحمر" دين الخماسية التاريخية، باعتراف من الجمهور "الأخضر"، الذي لم يتعرّف على فريقه في حيز مهم من وقت المباراة.

وربط الجمهور "الأحمر"، عبر فصيل "الوينرز"، ضعف استثمار الفرص والخروج بنتيجة التعادل بطريقة غريبة، وفي مباراة كانت الأفضلية الكبيرة فيها لصالح الفريق "الضيف"، بخضوع "الديربي" البيضاوي مجدّدا للتلاعب في نتيجته، مشبها المباراة بـ"المسرحية المكشوفة".

وأكّد الجمهور سالف الذكر، في بلاغ له، أن "رسالتنا للمتدخلين في نتيجة الديربي فوق الطاولة وتحتها وبالقلم أو القدم، فنذكركم أن مسرح الدار البيضاء الكبير قد شارفت أشغاله على الانتهاء إن لم تكن انتهت، وستسلط الأضواء على خشبته قريبا، فانقلوا مسرحياتكم وتمثيلياتكم إلى هناك، واتركوا لنا رقعة الميدان ليتنافس فيها الغريمان بكل نزاهة وشرف، وليس علينا سوى أن نتمنى الفوز للوداد".

ولم يستثن بلاغ "أولتراس" الوداد لاعبي الفريق من شبهة التواطؤ عبر "التلاعب بمشاعر الجماهير، والاستهتار بأحزانهم، وتشنيج أعصابهم"، حسب وصفه، حيث جاء في البلاغ ذاته "لطالما تلاعبتم بمشاعر الجماهير.. بدخولكم في المسرحيات والتلاعبات والنقابات".

وارتبطت شبهة "الفساد الرياضي" والاتفاق المسبق على نتائج عدد كبير من مباريات "الديربي" البيضاوي، الذي يعد الواجهة الأولى للكرة المغربية بعد المنتخب الأول، وصورة ملخصة للبطولة المغربية، منذ سنوات طويلة، خاصة أن لاعبين سابقين للفريقين أكدوا وجود اتفاق مسبق في بعض مباريات "الديربي" في القرن الماضي من أجل الخروج بنتيجة التعادل؛ وهو ما زاد في إغناء الشكوك، خاصة بعد انتهاء عدد مهم من المواجهات بين الفريقين على مدار التاريخ بنتيجة التعادل.