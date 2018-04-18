الكوكب المراكشي يعمّق جراح سريع وادي زم

صالح الخزاعي من خريبكة

عمّق فريق الكوكب المراكشي جراح سريع وادي زم في مباراة جمعتهما، عشية اليوم بملعب مراكش، برسم الدورة الـ25 من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب"، وانتهت بانتصار أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي النتيجة التي جمدت رصيد "السريع" في 25 نقطة، مع بقائه في المركز الـ14 رفقة الفرق القابعة في أسفل سبورة الترتيب.

وجاءت نتيجة المباراة بعد شوط أول عرف تسجيل فريق الكوكب المراكشي هدف السبق من لدن عبد الإله عميمي في الدقيقة الـ6 عبر ضربة جزاء، والهدف الثاني من لدن مراد ناجي في الدقيقة الـ11، قبل أن يتمكن ساليف إبراهيم كوليبالي، لاعب فريق سريع وادي زم، من تسجيل الهدف في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني من المباراة، حاول كل فريق الوصول إلى مرمى الخصم وهزّ شباكه، عبر هجمات مرتدة وسريعة وتسديدات من بعيد؛ غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل إلى غاية الدقيقة الـ84، حيث تمكن اللاعب ياسين الذهبي من تسجيل الهدف الثالث لفريق الكوكب المراكشي عبر ضربة مقص، قبل أن يمنحه الحكم بطاقة صفراء ثانية ويُخرجه من الملعب بسبب نزع قميصه احتفاء بتسجيل الهدف.

وقبل لحظات على إطلاق الحكم عبد الرحيم يعكوبي صافرة النهاية، تمكن فريق سريع وادي زم من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ93، عبر تسديدة قوية من اللاعب مامادو سيديبي، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لصالح أصحاب الأرض، مقابل هدفين للضيوف.

وبنتيجة المباراة، انتقل رصيد فريق الكوكب المراكشي من 26 نقطة إلى 29 نقطة؛ وهو ما مكّنه من الارتقاء مؤقتا من المركز الـ12 إلى المركز الـ11، في انتظار إجراء باقي مباريات الدورة، في الوقت الذي عجز فيه فريق سريع وادي زم عن تحسين ترتيبه في مبارياته الأخيرة التي تأرجح أغلبها بين التعادل والخسارة.