فريق نهضة بركان يواصل المشوار في كأس الكاف

هسبريس من الرباط

تأهل فريق نهضة بركان إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، عقب تفوقه على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين للاشيء في مباراة إياب الدور الأول مكرر ، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية الملعب البلدي ببركان .

وسجل هدفي الفريق البركاني كل من محمد عزيز (د34 ) و أمدي لامين كونتي ضد مرماه (د75).

وكان فريق نهضة بركان قد انهزم في مباراة الذهاب بدكار (3-1) .

وعن الدورة ذاته يستضيف فريق الرجاء البيضاوي نظيره زاناكو الزامبي بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، علما أن مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب الغروب، بمدينة لوساكا، انتهت لفائدة "النسور الخضر" بهدفين للاشيء .