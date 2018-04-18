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كُتّاب وآراء
فريق نهضة بركان يواصل المشوار في كأس الكاف
تأهل فريق نهضة بركان إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، عقب تفوقه على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين للاشيء في مباراة إياب الدور الأول مكرر ، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية الملعب البلدي ببركان .
وسجل هدفي الفريق البركاني كل من محمد عزيز (د34 ) و أمدي لامين كونتي ضد مرماه (د75).
وكان فريق نهضة بركان قد انهزم في مباراة الذهاب بدكار (3-1) .
وعن الدورة ذاته يستضيف فريق الرجاء البيضاوي نظيره زاناكو الزامبي بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، علما أن مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب الغروب، بمدينة لوساكا، انتهت لفائدة "النسور الخضر" بهدفين للاشيء .