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الرئيسية | رياضة | فريق نهضة بركان يواصل المشوار في كأس الكاف

فريق نهضة بركان يواصل المشوار في كأس الكاف

فريق نهضة بركان يواصل المشوار في كأس الكاف
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 21:21

تأهل فريق نهضة بركان إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، عقب تفوقه على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين للاشيء في مباراة إياب الدور الأول مكرر ، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية الملعب البلدي ببركان .

وسجل هدفي الفريق البركاني كل من محمد عزيز (د34 ) و أمدي لامين كونتي ضد مرماه (د75).

وكان فريق نهضة بركان قد انهزم في مباراة الذهاب بدكار (3-1) .

وعن الدورة ذاته يستضيف فريق الرجاء البيضاوي نظيره زاناكو الزامبي بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، علما أن مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب الغروب، بمدينة لوساكا، انتهت لفائدة "النسور الخضر" بهدفين للاشيء .

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