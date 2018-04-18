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الرئيسية | رياضة | الرجاء البيضاوي يجدد فوزه على "زاناكو" الزامبي

الرجاء البيضاوي يجدد فوزه على "زاناكو" الزامبي

الرجاء البيضاوي يجدد فوزه على "زاناكو" الزامبي
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 22:03

تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تفوقه على ضيفه زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف للاشيء، في مباراة إياب الدور الأول مكرر ، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء .

وسجل أهداف فريق "النسور الخضر"، كل من محمد بنحليب (د15) و محسن ياجور (د19) وبدر بنون (د77) .

وكان فريق الرجاء البيضاوي قد فاز أيضا في مباراة الذهاب بمدينة لوساكا،بهدفين للاشيء وقعهما محمود بنحليب (د 68)، وزكرياء حدراف (د 75).

والإنجاز ذاته حققه الممثل الثاني للمغرب في هذه المسابقة ، فريق نهضة بركان ،بتأهله في وقت سابق اليوم إلى دور المجموعات على حساب جينيراسيون فوت السنغالي ، بعد فوزه عليه ببركان بهدفين للاشيء كانا من توقيع ، محمد عزيز (د34 ) وأمدي لامين كونتي ضد مرماه (د75).

وكان فريق نهضة بركان قد انهزم في مباراة الذهاب بدكار (3-1) .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبده الأربعاء 18 أبريل 2018 - 22:56
مبروك للرجاء . نتمتى التوفيق للإدارة الجديدة و حظ سعيد في المباريات المقبلة .
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