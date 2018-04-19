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كُتّاب وآراء
الملك يفاجئ لاعبي نادي الرجاء ببرقيات تهاني خاصة
تفاجأ لاعبو فريق الرجاء البيضاوي ببرقية تهنئة مبعوثة من قبل الملك محمد السادس، لكل لاعب من الفريق "الأخضر" تمكن من إحراز آخر لقب لمنافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي أقيمت بالمغرب، مطلع السنة الجارية، وذلك عقب نهاية المباراة التي جمعتهم بضيفهم زاناكو الزامبي، مساء أمس، على أرضية ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
وظهر اللاعبون المهنأون؛ عبد الجليل اجبيرة، عبد الإله الحافيظي، أنس الزنيتي، زكرياء حدراف وبدر بانون، يحملون "كادر" به صفحتان من البرقية الملكية، حيث حاولوا إخفاء مضامينها أثناء مغادرتهم مستودع الملابس صوب حافلة الفريق، بعد أن تلقوا تعليمات بعدم الكشف عن فحوى الرسالة الملكية، في الوقت الذي تسربت المعلومة بين الصحفيين الحاضرين في المنطقة المختلطة لأخذ التصريحات وبعض الأنصار الراغبين في التقاط صور تذكارية.
ومن المرتقب أن يتوصل باقي لاعبو البطولة الاحترافية المغريية من المشاركين في منتخب "شان 2018"، بذات البرقية الملكية، عرفانا لهم بما قدموه خلال نهائيات البطولة القارية، التي حضرها ولي العهد الأمير مولاي الحسن، خلال المباراتين الافتتاحية والنهائية.
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي للاعبين المحليين، تمكن من التتويج بلقب النسخة الخامسة من "الشان"، بعد أن فاز في المباراة النهائية أمام نيجيريا برباعية نظيفة.