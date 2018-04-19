رئيس برشلونة يطالب جماهير ناديه بالتزام السلمية

هسبريس - متابعة

طالب جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، باحترام جميع الجماهير التي ستحضر بعد غد السبت نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا الذي سيخوضه فريقه أمام إشبيلية، كما دعا السياسيين إلى إجراء حوار من أجل وضع حد للصراع حول مسألة استقلال إقليم كتالونيا.

وقال بارتوميو: "سنذهب إلى مدريد من أجل المنافسة والفوز بلقب مهم، أطالب الجماهير بالاستمتاع بالمباراة ومساندة الفريق بشكل سلمي، لقد كنا نطالب دائما باحترام الرموز بنفس الشكل الذي نرغب به أن يحترموا رموزنا".

ورغم ذلك، دافع بارتوميو عن جماهير برشلونة التي أطلقت صافرات الاستهجان ضد النشيد الوطني في إسبانيا خلال بعض المباريات، واستطرد قائلا: "أعتقد أنه عندما تقوم أغلبية جماهيرنا بإطلاق الصافرات فهم لم يقوموا بهذا للتقليل من شأن الرموز ولكن للاحتجاج ضد بعض التصرفات التي تم انتهاجها ضد الشعب الكتالوني خلال السنوات الأخيرة".

وشدد بارتوميو أن ناديه سيظل دائما مساندا لما يقرره الشعب الكتالوني، مطالبا في الوقت نفسه السياسيين بإيجاد حل لهذه القضية.

وأضاف قائلا: "هناك ظرف سياسي راكد في كتالونيا، المواقف تبدو غير قابلة للتحرك، لا نزال بدون حكومة وهناك سياسيون في السجن أو يعيشون في الخارج، يحاول البعض حل الصراع في الشارع في الوقت الذي يجب أن يكون الحل سياسيا".