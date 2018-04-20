الياميق يكسر حاجز "سيري أ" أمام لاعبي البطولة

محمد الإدريسي من إيطاليا

بمشاركة المدافع المغربي جواد الياميق أساسيا في مباراة فريق جينوى أمام فريق روما، برسم الدورة 33 من منافسات "سيري أ" في "الكالتشيو" الإيطالي، يكون عميد الرجاء البيضاوي السابق قد وقع على سابقة في تاريخ احتراف اللاعبين المغاربة في إيطاليا، باعتباره أول لاعب مغربي يشارك في منافسات البطولة الإيطالية قادما إليها مباشرة من منافسات بطولة القسم الأول لكرة القدم في المغرب.

وقبل جواد الياميق كان الدولي المغربي السابق عادل رمزي قد حاول بدوره المشاركة في منافسات "سيري أ" في خريف 1997 رفقة فريق أودينيزي، قادما إليه من مباشرة من فريق الكوكب المراكشي، إلا أن محاولته باءت بالفشل، إذ سرعان ما التحق بالبطولة الهولندية دون أن يتمكن من كسر حاجز "الكالتشو" الإيطالي أمام لاعب البطولة المغربية.

وكانت أوساط رياضية عديدة إيطالية أثارت إمكانية انتقال الياميق إلى صفوف جينوى مشككة في إمكانية تأقلم المدافع المغربي مع أجواء "سيري أ"، بمبرر أن جميع اللاعبين المغاربة الذين سبق لهم أن التحقوا بأحد الفرق الإيطالية جاؤوا عن طريق فرق أوروبية أخرى، بداية مع الدولي السابق رشيد نكروز، الذي يعد أول مغربي يشارك في منافسات "سيري أ" بعد التحاقه بفريق باري سنة 1997 قادما إليه من البطولة السويسرية.

وفي أول مشاركة له مع جينوى، بعد انتقاله إليه بداية السنة الحالية خلال الميركاتو الشتوي، أدى الياميق مباراة جيدة رغم هزيمة فريقه بإصابتين لواحدة، إذ كان الأفضل وسط فريقه حسب معظم المواقع المختصة في تقييم أداء لاعبي "سيري أ"، ونال علامة 6.5 من 10.

وصرح دافيدي بالارديني، مدرب جينوى، في الندوة الصحافية التي تلت المباراة، بأن تألق الياميق لم يفاجئه؛ "لأن اللاعب يملك تقنيات ومهارات عالية، حسب تعبيره، مضيفا أنه سعيد لأن جواد استطاع أن يتجاوز "هاجس" أول مباراة له في "الكامبيوناتو" باحترافية عالية.