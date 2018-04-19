مونديال 2026 .. لجنة "الفيفا" تزور ملعب طنجة

هسبورت- محمد أمين متبار*

زَارت لجنة "تاسك فورس"، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ملعب طنجة الكبير خلال جولتها لمدينة طنجة من أجل تفقّد بعض المنشآت الرياضية وأخرى متنوعة، بعد أن راجت أخبار تفيد بغياب زيارة ملعب "ابن بطوطة"، كما يحلو لـ"طنجاوة" تسميته ضمن برنامج اللجنة، لتحافظ بذلك على مبدأ "المفاجأة"، الذي وظّفته في زيارتها الرسمية للمغرب، التي انطلقت، الاثنين الماضي، عبر زيارة مدن مراكش وأكادير وتطوان وطنجة ثم الدار البيضاء والنواحي.

ورافق كل من فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، ومولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح المغرب 2026، اللجنة خلال زيارتها لملعب طنجة الكبير، حيث جرى تقديم مجموعة من المعطيات الخاصة بالملعب، المنتظر أن تتم توسعته في متم سنة 2019 لتصل قدرته الاستيعابية إلى 65 ألف متفرّج بدل 45 ألفا، مع تغطية المدرجات بالكامل.

وسطّرت "التاسك فورس" برنامجا خاصا في مدينة طنجة تضمّن زيارة محطة القطار فائق السرعة التي سيتم تدشينها قريبا، إضافة إلى ميناء طنجة المتوسط، قبل أن تزور الملعب الكبير للمدينة، الذي استقبل الأحد الماضي مباراة اتحاد طنجة والفتح الرياضي ضمن الجولة الـ25 من الدوري المغربي للمحترفين.

وتزور بعثات "فيفا" مدينة بنسليمان من أجل معاينة المكان الذي سيشهد بناء الملعب الكبير للدار البيضاء، والذي سيتسع لقرابة 93 ألف متفرّج، إضافة إلى زيارة خاصّة لقلب العاصمة الاقتصادية، عبر تفقّد بعض المراكز المرشحة لاستقبال تدريبات المنتخبات، وبعض المؤسسات الصحية مثل مستشفى ابن رشد.

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