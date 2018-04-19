24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4813:3117:0720:0621:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. فلكي يحدد تواريخ حلول رمضان وعيد الفطر بالمغرب (5.00)

  2. المالكي يدعو إلى تخليص تاريخ المغرب وإسبانيا من "الشوائب" (5.00)

  3. شاهد على قتل آيت الجيد: تم تخييرنا بين الموت بالرجم أو الذبح (5.00)

  4. عاملات نظافة بالمدارس يشتكين من تأخر الأجور (5.00)

  5. قضية الصحراء .. منيب تنتقد ازدواجية مواقف "اليسار الأوروبي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مونديال 2026 .. لجنة "الفيفا" تزور ملعب طنجة

مونديال 2026 .. لجنة "الفيفا" تزور ملعب طنجة

مونديال 2026 .. لجنة "الفيفا" تزور ملعب طنجة
هسبورت- محمد أمين متبار*
الخميس 19 أبريل 2018 - 18:40

زَارت لجنة "تاسك فورس"، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ملعب طنجة الكبير خلال جولتها لمدينة طنجة من أجل تفقّد بعض المنشآت الرياضية وأخرى متنوعة، بعد أن راجت أخبار تفيد بغياب زيارة ملعب "ابن بطوطة"، كما يحلو لـ"طنجاوة" تسميته ضمن برنامج اللجنة، لتحافظ بذلك على مبدأ "المفاجأة"، الذي وظّفته في زيارتها الرسمية للمغرب، التي انطلقت، الاثنين الماضي، عبر زيارة مدن مراكش وأكادير وتطوان وطنجة ثم الدار البيضاء والنواحي.

ورافق كل من فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، ومولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح المغرب 2026، اللجنة خلال زيارتها لملعب طنجة الكبير، حيث جرى تقديم مجموعة من المعطيات الخاصة بالملعب، المنتظر أن تتم توسعته في متم سنة 2019 لتصل قدرته الاستيعابية إلى 65 ألف متفرّج بدل 45 ألفا، مع تغطية المدرجات بالكامل.

وسطّرت "التاسك فورس" برنامجا خاصا في مدينة طنجة تضمّن زيارة محطة القطار فائق السرعة التي سيتم تدشينها قريبا، إضافة إلى ميناء طنجة المتوسط، قبل أن تزور الملعب الكبير للمدينة، الذي استقبل الأحد الماضي مباراة اتحاد طنجة والفتح الرياضي ضمن الجولة الـ25 من الدوري المغربي للمحترفين.

وتزور بعثات "فيفا" مدينة بنسليمان من أجل معاينة المكان الذي سيشهد بناء الملعب الكبير للدار البيضاء، والذي سيتسع لقرابة 93 ألف متفرّج، إضافة إلى زيارة خاصّة لقلب العاصمة الاقتصادية، عبر تفقّد بعض المراكز المرشحة لاستقبال تدريبات المنتخبات، وبعض المؤسسات الصحية مثل مستشفى ابن رشد.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.