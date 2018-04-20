رسميا .. حسبان يمثل الرجاء في "قرعة الكاف"

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

أَكّد محمد أوزال، رئيس اللجنة المؤقّتة الموكل لها تسيير شؤون النادي إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي، الأخبار التي تحدّثت عن تخصيص سعيد حسبان، الرئيس السابق للفريق "الأخضر"، زيارةً لمقر إقامة "النسور" قبل مواجهة نادي زاناكو الزامبي.

وقال أوزال، في تصريح لهسبورت، إن حسبان قدم إلى مقر إقامة النادي حيث جالس خوان كارلوس غاريدو، مدرب الفريق، مردفا "اتصلت بحسبان، استفسرته عن الأمر.. هو التقى بالمدرب وشرب معه فنجان قهوة، ولم يجالس اللاعبين لأنهم كانوا نائمين حينها.. الفتنة أشد من القتل، وحسبان رئيس سابق سنستشيره من أجل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية".

وبخصوص الأخبار التي تحدّثت عن كون حسبان قد أخبر مكوّنات الفريق بأنه سيستمر رئيسا للنادي، أوضح رئيس اللجنة المؤقّتة سالفة الذكر قائلا: "هذا غير صحيح.. لا يمكنه أن يقول ما هو ليس موجودًا أصلاً.. هي حرب بين جهتين؛ وهو ما نحاول إنهاءه لما فيه مصلحة النادي".

وأكد أوزال أن حسبان هو من سيمثّل الرجاء البيضاوي في قرعة كأس الكاف، المقرر إجراؤها في القاهرة غدا السبت، موضحا "حسبان سيمثل الرجاء في القرعة لسبب وحيد، هي أن الإجراءات الخاصة بهذا التنقل تم ترتيبها قبل فترة، ولا يمكن تغيير البرنامج بعد استقالته من الفريق".

وكان نادي الرجاء الرياضي البيضاوي قد ضمن تأهّله إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه ذهابا وإيابا على نادي زانكو الزامبي بهدفين وبثلاثية على التوالي، برسم الدور الـ32 مكرر.

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