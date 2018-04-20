بعد 22 عاما .. فينغر يعلن مغادرة نادي أرسنال

هسبريس - متابعة

قال الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه سيرحل عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم، لينهي بذلك مشوارا استمر نحو 22 عاما قضاها في المنصب.

وسيرحل فينغر /68 عاما/ بذلك عن تدريب أرسنال قبل عام من انتهاء عقده الحالي مع النادي، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتأهب لخوض الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال فينغر في بيان نشره نادي أرسنال بموقعه على الإنترنت "بعد التفكير بعناية وإجراء مناقشات مع مسؤولي النادي، أرى أن نهاية الموسم هو الموعد المناسب لرحيلي (عن المنصب)."

وأضاف فينغر "إنني ممتن بالحصول على فرصة خدمة هذا النادي لهذه الأعوام العديدة التي لا تنسى.. وقد أديت عملي بكل التزام ونزاهة."

وتابع "أود التقدم بالشكر للعاملين بالنادي واللاعبين والمديرين وكذلك الجماهير التي وضعت هذا النادي في مكانة خاصة.. أنادي جماهيرنا بدعم الفريق من أجل كتابة نهاية جيدة.. وأقول لكل عشاق أرسنال ، اعتنوا بقيم النادي."

وتولى فينغر منصب المدير الفني لأرسنال عام 1996 ، وأحرز الفريق تحت قيادته ، لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات إلى جانب سبعة ألقاب ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ، وقد حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس في كل من عامي 1998 و2002 .

كذلك صعد أرسنال تحت قيادة فينغر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2006 ، لكنه خسر أمام برشلونة الإسباني 1 / 2 .

وأثيرت حالة من الجدل على نطاق واسع بشأن بقاء فينغر في المنصب ، مع تراجع أرسنال في المراكز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم واقترابه من الغياب عن دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن أرسنال يمكنه التأهل مباشرة لدوري الأبطال بغض النظر عن مركزه في الدوري الممتاز، وذلك في حالة إحرازه لقب بطولة الدوري الأوروبي ، التي تشهد صدامه مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي.