مغاربة يتألقون في البطولة العربية لألعاب القوى

هسبورت - محمد فنكار*

تألق عداؤو المنتخب المغربي في بطولة فرنسا للعدو الريفي المقامة بباريس بداية أبريل الجاري؛ كما تألق شبان المنتخب الوطني في البطولة العربية المقامة بعمان الأردنية في اليوم الأول من المنافسات بحصيلة خمس ميداليات، والتي انطلقت اليوم وتمتد إلى 22 أبريل الجاري.

وحصد المنتخب المغربي للشباب في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية خمس ميداليات، أحرز منها العداء المغربي أنور أوزين الميدالية الذهبية في نهائي 10000م، بتوقيت 31 دقيقة و25 ثانية، وحقق كل من محمد شاشي الميدالية الفضية في نهائي رمي الجلة بطول 17م 88سم، وياسين حجاجي البرونزية في نهائي القفز العالي بعد تجاوزه ارتفاع مترين.

باقي الميداليات أحرزتها كل من كوثر عبيدة في مسابقة 5000 متر، والميدالية الفضية لمواطنتها لمياء هيني؛ فيما حازت أميمة هلال ذهبية القفز الطويل بتجاوزها ارتفاع 5 أمتار و92 سنتيمترا، وحازت نسرين كمراني فضية المسابقة نفسها.

وفي سياق متصل، أحرز المنتخب الوطني المدرسي، على صعيد الفرق والمنتخبات 3 كؤوس من أصل أربعة مخصصة لهذه البطولة العالمية، التي أعطت المرتبة الأولى للمغرب في صنف الذكور، متبوعا بنيوزيلاندا في الرتبة الثانية وتركيا في الرتبة الثالثة؛ فيما فاز المنتخب الوطني باللقب في صنف الإناث، متبوعا بأستراليا في الرتبة الثانية ونيوزيلاندا في الرتبة الثالثة، وعلى صعيد منتخب الذكور، كذلك، متبوعا بإنجلترا في الرتبة الثانية والجزائر في الرتبة الثالثة.

وحسب مصادر مطلعة فالأبطال ينتمون إلى المراكز الجهوية لكل من إفران وخنيفرة وبنكرير، وهم منتوج خالص للجامعة الملكية لألعاب القوى، التي تنهج مخططا بدأ يعطي أكله من خلال سياسة تكوين أبطال ينافسون على المراكز الأولى مستقبلا في رياضة أم الألعاب.

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