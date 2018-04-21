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كُتّاب وآراء
مطالب بصيانة كرامة المنسحبين من طواف المغرب
أصدر نادي النصر لسباق الدراجات، بمدينة ورزازات، بلاغا استنكاريا على خلفية ما بات يعرف بـ"فضيحة" انسحاب عناصر المنتخب المغربي للدراجات الهوائية من المرحلة الثامنة من النسخة 31 من طواف المغرب، احتجاجا على "التهميش الذي يعاني منه المنتخب الوطني وواقع الدراجة بشكل عام"، مشيرا إلى أن هذه الواقعة "أحدثت ضجة في قطاع الرياضة بالبلاد".
وأعلن النادي الرياضي المذكور، في بلاغ توصلت به هسبريس ، "تضامنه اللامشروط والمطلق مع الأبطال عناصر المنتخب الوطني (أ و ب) من أجل استرجاع حقوقهم وصيانة كرامتهم"، مشددا على "عدم المشاركة في أي تظاهرة منظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للدراجات إلى حين تسوية وضعية الدراجين المنسحبين".
كما أعلن النادي ذاته "رفضه العبارات التي وصف بها عناصر المنتخب الوطني، من قبيل خونة الوطن"، مطالبا الجهات المسؤولة المختصة بـ"فتح تحقيق في أقرب وقت لكشف الأسباب الحقيقية التي تسببت في انسحاب عناصر المنتخب الوطني (أ و ب) من طواف المغرب، ورد الاعتبار لهم"، حسب البلاغ ذاته.
وتعود تفاصيل هذا الانسحاب إلى الأسبوع الماضي، إذ قرر ممثلو المنتخب الوطني للدراجات الانسحاب من منافسات النسخة الواحدة والثلاثين من طواف المغرب الدولي، ممتنعين عن المشاركة في المرحلة الثامنة التي كانت ستربط بين مدينتي أكادير والصويرة، ومرجعين أسباب الانسحاب إلى ما سموه "الإهمال والتهميش الذي يتعرضون له قياسا بباقي الفرق المشاركة".