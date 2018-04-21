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الوداد البيضاوي يقاضي مقرصني موقعه الرسمي
السبت 21 أبريل 2018 - 01:35
قَرّرت إدارة نادي الوداد البيضاوي وضع شكاية ضد مجهول، بعد الاختراق الذي تعرّض له الموقع الرسمي للنادي.
وأكّد الوداد، في بلاغ، أنه وضع شكاية يطالب فيها بمتابعة الشخص أو الأشخاص الذين قرصنوا الموقع، قبل أن تتمكّن الشركة المكلّفة بإدارته من استعادة البيانات.
وأضاف المصدر نفسه أن الموقع لازال يتعرض لهجمات بشكل كبير من أجل قرصنته مجددا، علما أن المقرصنين الذين يطلقون على أنفسهم "Neige_Ma" وضعوا صورة فريق رجاء بني ملال مع بعض أغاني ناديهم.