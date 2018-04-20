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الملك محمد السادس يحتفي بـ"أبو زعيتر" في القصر
الجمعة 20 أبريل 2018 - 17:19
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي في الرباط، الأخوين أبو بكر وعثمان زعيتر؛ بطلي العالم في رياضة "فنون الحرب المختلطة".
وقد استقبل الملك أبو بكر زعيتر، المشتهر بـ"أبو زعيتر"، أول مغربي يوقع عقدا احترافيا مع بطولة القتال غير المحدود، المعروفة اختصارا بـ"UFC"، والتي تعتبر أهم بطولة عالمية لهذه الرياضة القتالية.
كما شمل الاستقبال الملكي عثمان زعيتر، الذي حاز على بطولة العالم للقتال الحر، وكذا عمر زعيتر، مدير أعمالهما وعضو طاقمهما التقني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مصطفى الوجدي الجمعة 20 أبريل 2018 - 17:26
ابن جماعة الرواضي إقليم الحسيمة البطل العلمي أبو عيتر المعروف بالخلق والسمت الحسن
2 - الفيلسوف الجمعة 20 أبريل 2018 - 17:45
كل من يرفع راية المغرب سوف يحظى بنفس التشريف.. في الرياضة و الفن و العلوم..
3 - Monir الجمعة 20 أبريل 2018 - 17:47
ابا بكر و عثمان و عمر أشقاء ناجحين في حياتهم بفضل اتحادهم و تعاونهم فيما بينهم اسمهم من اسماء الصحابة اعتقد ان والدهم ربا فيهم القيم الاسلامية و الحفاظ على الدين لذلك اختارهم امير المؤمنين ليؤدوا رفقته صلاة الجمعة
4 - اسفي الجمعة 20 أبريل 2018 - 18:04
اسماء الأبطال ابي بكر وعمر وعثمان. تحي لأب وإلى الملك محمد السادس على هده البادرة طيبة
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