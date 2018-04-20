الملك محمد السادس يحتفي بـ"أبو زعيتر" في القصر

هسبريس من الرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي في الرباط، الأخوين أبو بكر وعثمان زعيتر؛ بطلي العالم في رياضة "فنون الحرب المختلطة".

وقد استقبل الملك أبو بكر زعيتر، المشتهر بـ"أبو زعيتر"، أول مغربي يوقع عقدا احترافيا مع بطولة القتال غير المحدود، المعروفة اختصارا بـ"UFC"، والتي تعتبر أهم بطولة عالمية لهذه الرياضة القتالية.

كما شمل الاستقبال الملكي عثمان زعيتر، الذي حاز على بطولة العالم للقتال الحر، وكذا عمر زعيتر، مدير أعمالهما وعضو طاقمهما التقني.