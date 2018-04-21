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الرئيسية | رياضة | رونالدينيو يتوقع مشاركة نيمار في مونديال روسيا

رونالدينيو يتوقع مشاركة نيمار في مونديال روسيا

رونالدينيو يتوقع مشاركة نيمار في مونديال روسيا
هسبريس - إفي
السبت 21 أبريل 2018 - 02:50

توقع النجم البرازيلي السابق رونالدينيو أن يتعافي مواطنه نيمار في الوقت المناسب، من العملية الجراحية التي خضع لها في القدم، ولحاقه بمونديال روسيا الصيف القادم.

وقال رونالدينيو، في مؤتمر صحفي بجنيف، "اتوقع أن يفعل ذلك، نحن ننتظره. اعتقد أنه سيلحق وسيصل في حالة جيدة، وسيقوم بعمله بشكل جيد ويساعد البرازيل على الفوز بكأس العالم".

ويوجد نيمار في البرازيل حيث خضع، بداية مارس الماضي، لتدخل جراحي لتصحيح كسر تعرض له في القدم اليمنى خلال مباراة بين ناديه ومارسيليا في منافسات الدوري الفرنسي.

ورغم اعترافه بعدم وجود توقعات دقيقة لعودته، لكن المهاجم أكد أنه يسعى للوصول للمونديال بحالة أفضل من التي كان عليها، وأنه سيكون أمامه الوقت الكافي للتعافي حين يحصل على الاذن الطبي، وهو المتوقع في 17 ماي المقبل.

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