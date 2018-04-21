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كُتّاب وآراء
صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي
عادل النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الرقم القياسي لعدد الاهداف التي تم تسجيلها في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إقامة البطولة من 38 جولة.
وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 72 من المباراة المقامة حاليا أمام ويست بروميتش في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري.
ورفع صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 31 هدفا خلال هذا الموسم ليعادل عدد الأهداف التي سجلها آلان شيرر مع بلاكبيرن في موسم 1995 / 1996 ورونالدو مع مانشستر يونايتد في موسم 2007 / 2008 ولويس سواريز مع ليفربول في موسم 2013 / 2014.
وأصبح صلاح على بعد ثلاثة أهداف فقط من أن يصبح أفضل هداف على الإطلاق في الدوري الانجليزي خلال موسم واحد ، لأن هناك لاعبين كانا قد أحرزا 34 هدفا عندما كان الموسم يقام بـ42 جولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
إنه يستحق الكرة الذهبية لهذه السنة.