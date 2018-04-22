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الرئيسية | رياضة | المنتخب الوطني للملاكمة يجري تداريب في أوكرانيا

المنتخب الوطني للملاكمة يجري تداريب في أوكرانيا

المنتخب الوطني للملاكمة يجري تداريب في أوكرانيا
هسبريس - و.م.ع
الأحد 22 أبريل 2018 - 00:20

يجري المنتخب المغربي للملاكمة، حاليا بمدينة خاركوف الأوكرانية، تدريبا تقنيا دوليا بمشاركة أبطال من مختلف الأوزان.

وحسب بلاغ للجامعة الملكية المغربية للملاكمة فإن تداريب المنتخب المغربي ستستمر إلى غاية 30 من أبريل الجاري، بعد أن كانت قد انطلقت بداية الأسبوع الحالي.

ويضم وفد الجامعة كلا من المدير التقني منير البربوشي والمدرب محمد المصباحي، والملاكمين سعيد المرتجي وياسين بندادة وخشفي توفيق واسماعيل بودرار وعبد الحق ندير ومحمد الصغير والمهدي بوروس.

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