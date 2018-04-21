المغاربة يعرفون منافسيهم في "كأس الكونفدرالية"

هسبريس من الرباط

أسفرت عملية سحب قرعة دور المجموعات في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، اليوم السبت بمقر CAF في القاهرة، عن وضع فريق الرجاء البيضاوي في المجموعة الأولى ونهضة بركان في المجموعة الثانية.

يخوض فريق الرجاء البيضاوي منافسات المجموعة الأولى إلى جانب أسيك ميموزا الإيفواري و أي إس فيتا من الكونغو الديموقراطية وأدوانا ستارز إف سي الغاني. أما النهضة البركانية، يجري منافسات المجموعة الثانية أمام "المصري" من مصر وأونياو ديسبورتيفا دو سنغو الموزنبيقي والهلال السوداني.

المجموعة الثالثة ضمت إينييمبا من نيجيريا ويليامز فيل من الكوت ديفوار، والنادي الكونغولي أتليتيك رونيسونس إيغلونس ودجوليبا أي سي باماكو المالي. بينما المجموعة الرابعة فيها رايون سبورتز الرواندي واتحاد العاصمة الجزائري، و يونغ أفريكانز من تانزانيا ثم غور ماهيا إف سي الكيني.