ترميم صفوف اللاعبين يشغل مسؤولي نادي الوداد

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

يُقبل الوداد البيضاوي على صيف ساخن في أفق إعادة ترميم صفوفه، وتصحيح بعض الأخطاء في الشق المتعلّق بالانتدابات، من أجل تعزيز حظوظ رفاق إبراهيم النقاش في الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا في خزانة بنجلون.

وسيكون الوداد البيضاوي مطالبًا بالتفكير منذ الآن في لاعبين قادرين على تعويض بعض الأسماء المرشحة لمغادرة الفريق بعد نهاية الموسم الكروي الحالي، من قبيل أمين العطوشي، الذي ما زال لم يتوصل بعد إلى صيغة توافقية مع إدارة النادي من أجل تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو المقبل، وكذا زهير العروبي الذي "لم يعد مرغوبًا في خدماته بعد انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة، حسب ما توصّلت به "هسبورت" من مصادر ودادية.

من جهة أخرى، سيكون على مسؤولي الفريق وإدارته التقنية الحسم في مصير مجموعة من الأسماء، التي لم تقدّم الإضافة منذ التحاقها بالكتيبة "الحمراء"، والتي دفعت أنصار الفريق إلى تصنيف بعض الصفقات في خانة "التسمسير" وسوء تدبير ملفات الانتدابات.

وأثارت تعاقدات الوداد البيضاوي مع مجموعة من اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مباشرةً بعد الانفصال عن مدرب الفريق، حسين عموتة، ردود أفعال تعكس مدى القلق الذي ينتاب أنصار النادي بخصوص طريقة تدبير شؤون الفريق "الأحمر"، والتي تتساءل عن المعايير وهوية الجهة المسؤولة عن إبرام هذه الصفقات في ظل غياب طاقم تقني، بعد التخلي عن خدمات مهندس ثنائية البطولة والعصبة.

وتتخوّف جماهير الوداد البيضاوي من تورّط فريقها في صفقات فاشلة، خاصّةً أن ملف الانتدابات، في الفترة الأخيرة، لقي انتقادات من قبل الأنصار، الذين عبّروا عن استيائهم من تخلي الفريق عن أسماء معينة وتعويضها بأخرى لم تقدّم الإضافة المرجوة إلى المجموعة.

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