سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس

هسبورت- عمر الشرايبي*

وَجّه الإيطالي أندرياس سيبي، البطل العالمي في رياضة كرة المضرب، نقدا لاذعا إلى منظّمي جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، بعد مشاركته في النسخة الـ34 التي احتضنتها ملاعب النادي الملكي بمدينة مراكش، على امتداد الأسبوع المنصرم، في تصريحات صحافية أدلى بها إلى عدة منابر عالمية مهتمة بهذه الرياضة.

اللاعب الإيطالي المصنف 62 عالميا، عاد للحديث عن مقامه بمدينة مراكش، خلال مشاركته في بطولة "مونتي كارلو" الكبرى، قائلا: "كان من الأفضل ألا أسافر إلى هناك، إنه مكان سيء حقًا. لا أتحدث عن المدينة، وإنما البطولة"، مضيفا: "لا أعرف لماذا يستمرون في تنظيمها في مثل تلك الظروف".

وتابع سيبي قائلا: "المدرجات مزعجة للاعبين، الشباك الموضوعة ليست جيدة والفندق متسخ"، مضيفا "لهذه الأسباب قررت أن أفر بعد أول مباراة لي بعد أن قضيت وقتا طويلا للعب في التصفيات هنا"، ليضم بذلك النجم الإيطالي صوته إلى صوت البطل البريطاني كايل إدموند، الذي خسر المباراة النهائية أمام الإسباني بابلو أندوخار، حيث صرّح بأن "فرملة السرعة على الأرضية الترابية هي المشكلة الرئيسية".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظّمة لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، تحت إشراف البطل العالمي السابق هشام أرازي، قامت بمجهودات من أجل تأهيل ملاعب النادي الملكي بمدينة مراكش لتستجيب للمعايير التي تفرضها رابطة التنس العالمية من أجل تنظيم بطولة من صنف "250 نقطة".

وكانت الأصوات قد تعالت من أجل عودة تنظيم هذه البطولة إلى مهدها في مركب "الأمل" بمدينة الدار البيضاء.

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