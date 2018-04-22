24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4613:3117:0720:0821:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي (5.00)

  2. الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)

  3. التّكليخ! (5.00)

  4. تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب (5.00)

  5. مزوار يحدد حاجيات المقاولات المغربية في المبادرة الحرة وإعادة الثقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس

سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس

سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس
هسبورت- عمر الشرايبي*
الأحد 22 أبريل 2018 - 11:15

وَجّه الإيطالي أندرياس سيبي، البطل العالمي في رياضة كرة المضرب، نقدا لاذعا إلى منظّمي جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، بعد مشاركته في النسخة الـ34 التي احتضنتها ملاعب النادي الملكي بمدينة مراكش، على امتداد الأسبوع المنصرم، في تصريحات صحافية أدلى بها إلى عدة منابر عالمية مهتمة بهذه الرياضة.

اللاعب الإيطالي المصنف 62 عالميا، عاد للحديث عن مقامه بمدينة مراكش، خلال مشاركته في بطولة "مونتي كارلو" الكبرى، قائلا: "كان من الأفضل ألا أسافر إلى هناك، إنه مكان سيء حقًا. لا أتحدث عن المدينة، وإنما البطولة"، مضيفا: "لا أعرف لماذا يستمرون في تنظيمها في مثل تلك الظروف".

وتابع سيبي قائلا: "المدرجات مزعجة للاعبين، الشباك الموضوعة ليست جيدة والفندق متسخ"، مضيفا "لهذه الأسباب قررت أن أفر بعد أول مباراة لي بعد أن قضيت وقتا طويلا للعب في التصفيات هنا"، ليضم بذلك النجم الإيطالي صوته إلى صوت البطل البريطاني كايل إدموند، الذي خسر المباراة النهائية أمام الإسباني بابلو أندوخار، حيث صرّح بأن "فرملة السرعة على الأرضية الترابية هي المشكلة الرئيسية".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظّمة لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، تحت إشراف البطل العالمي السابق هشام أرازي، قامت بمجهودات من أجل تأهيل ملاعب النادي الملكي بمدينة مراكش لتستجيب للمعايير التي تفرضها رابطة التنس العالمية من أجل تنظيم بطولة من صنف "250 نقطة".

وكانت الأصوات قد تعالت من أجل عودة تنظيم هذه البطولة إلى مهدها في مركب "الأمل" بمدينة الدار البيضاء.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الواقعي الأحد 22 أبريل 2018 - 11:32
سمح لينا لان نظام الصفقات العمومية مثقوب .فلوس ترصدو لتهيئة الملعب كتمشي نصها غير لجيوب المقاول و الادارة المشرفة .و كيتخسر على الملعب نص الفلوس.اكيد غادي يكون ناقص و بزاف .سمح لينا و ما باقي تعاود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - راس الكورة الأحد 22 أبريل 2018 - 11:33
بدون التطرق إلى صحة أو عدم صحة ما قاله، على المغاربة بصفة عامة الاهتمام بعامل الجودة في كافة المجالات سواء تعلق الأمر بالنظافة، بناء الملاعب وخاصة أخلاق المواطنين. هناك انفلات واضح والدولة تقف مشلولة أمام التطورات السريعة والخطيرة في المجتمع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - simo danmark الأحد 22 أبريل 2018 - 11:35
ان اتفق مع هدا الاعب،لم يقل الا الحقيقة...عاينت مقابلة في هده البطولة الجمهور يظن انه في مقابلة كرة القدم ليس له ثقافة التنس.....المشكلة في التسيير والتنظيم وكلشي يلغي بلغاه...السياحة دمرت بسبب المتطفلين وابتزاز السياح والغش والمشكل الرئيسي الدي يهدد هدا القطاع هو الجريمة....لا أمن ولا أمان في الشارع المغربي.....الدولة في سبات عميق....متى نظل على هدا الحال؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - hamid الأحد 22 أبريل 2018 - 11:36
الجمهور مزعج اغلبه من الشباب و القاصرين لا يتمتعون بحس الفرجة و يزعجون اللاعبين بتعليقاتهم و تصرفاتهم الغير المبررة. ليست أول مرة. موقف في محله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - momo الأحد 22 أبريل 2018 - 11:40
il ya des événements sportives au Maroc ,au lieu de se développer avec le temps on constate le contraire par exemple cette coupe et le marathon du Casa....c'est honteux
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.