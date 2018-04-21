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كُتّاب وآراء
السمارة تخسر نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد
خسر فريق وداد السمارة لكرة اليد، مساء اليوم السبت، مباراة نصف نهاية الدورة 34 لبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد، التي يحتضنها النادي الأهلي بالقاهرة.
وأنهى وداد السمارة هذه المباراة التي جمعته بفريق النادي الأهلي المصري بنتيجة (37-19)، ليلتقي المصريون مع فريق الاتحاد الليبي، غدا الأحد، في المباراة النهائية.
وسيجري وداد السمارة، غدا أيضا، مباراة الترتيب ضد فريق شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية، الذي انهزم أمام الليبيين بحصة (23 - 22).