24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي (5.00)

  2. الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)

  3. هكذا يقفز "موروكو 2026" على حواجز الفيفا و"الفيل الأبيض" (5.00)

  4. أحلام .. عشرينية تقتحم سياقة الطاكسيات بـ"دار الضمانة" المحافظة (5.00)

  5. هل أوصل الطرح الانفصالي جبهة البوليساريو إلى "الموت الإكلينيكي"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | السمارة تخسر نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

السمارة تخسر نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

السمارة تخسر نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 21 أبريل 2018 - 21:13

خسر فريق وداد السمارة لكرة اليد، مساء اليوم السبت، مباراة نصف نهاية الدورة 34 لبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد، التي يحتضنها النادي الأهلي بالقاهرة.

وأنهى وداد السمارة هذه المباراة التي جمعته بفريق النادي الأهلي المصري بنتيجة (37-19)، ليلتقي المصريون مع فريق الاتحاد الليبي، غدا الأحد، في المباراة النهائية.

وسيجري وداد السمارة، غدا أيضا، مباراة الترتيب ضد فريق شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية، الذي انهزم أمام الليبيين بحصة (23 - 22).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.