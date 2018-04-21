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كُتّاب وآراء
البارصا بطلا لكأس إسبانيا بخماسية ضد إشبيلية
توج نادي "إف. سي. برشلونة" بلقبه 30 في منافسات كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم السبت، بعد تغلبه على نادي إشبيلية بحصة ثقيلة، في المقابلة النهائية، وصلت إلى 5-0.
وسجل للكتلان كل من لويس سواريز، في الدقيقتين 14 و40، وليونيل ميسي في الدقيقة 31، وكذا أندريس إنييستا وفيليب كوتينيو في الدقيقتين 52 و69، على التوالي.
اللقب الجديد لفريق برشلونة يأتي ضمن موسم عرف الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، في دور ربع النهاية أمام نادي روما الإيطالي، بينما تقترب البارصا من الظفر بالتتويج ببطولة "الليغا".
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