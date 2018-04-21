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الرئيسية | رياضة | البارصا بطلا لكأس إسبانيا بخماسية ضد إشبيلية

البارصا بطلا لكأس إسبانيا بخماسية ضد إشبيلية

البارصا بطلا لكأس إسبانيا بخماسية ضد إشبيلية
هسبريس من الرباط
السبت 21 أبريل 2018 - 22:15

توج نادي "إف. سي. برشلونة" بلقبه 30 في منافسات كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم السبت، بعد تغلبه على نادي إشبيلية بحصة ثقيلة، في المقابلة النهائية، وصلت إلى 5-0.

وسجل للكتلان كل من لويس سواريز، في الدقيقتين 14 و40، وليونيل ميسي في الدقيقة 31، وكذا أندريس إنييستا وفيليب كوتينيو في الدقيقتين 52 و69، على التوالي.

اللقب الجديد لفريق برشلونة يأتي ضمن موسم عرف الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، في دور ربع النهاية أمام نادي روما الإيطالي، بينما تقترب البارصا من الظفر بالتتويج ببطولة "الليغا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - هشام كولميمة السبت 21 أبريل 2018 - 22:46
فريق كبير يستحق ذلك الكأس...و حظا موفقا للفريق الذي أعشقه من زمان ريال مدريد في البطولة الأوروبية.
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6
2 - مغربي غيور السبت 21 أبريل 2018 - 22:49
أنا شاهدت مباراة الوداد البيضاوي لأنني لست اسبانيا محتلا
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0
3 - عبد الحكيم السبت 21 أبريل 2018 - 22:51
متى ستنوصل نحن المشجعين،بمستحقاتنا المالية،ام ان اللاعبين فقط هم من يجنون من وراينا المال و يغتنون،
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3
4 - شريفي السبت 21 أبريل 2018 - 23:09
هههه برشلونة لما اقصيت على يدي روما أصبحت تثير الشفقة
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5 - stitou hammou السبت 21 أبريل 2018 - 23:15
Le Barça Royal à Madrid !!!!!
Oui Madrid suivez mon regard
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