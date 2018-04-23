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الرئيسية | رياضة | رئيس البارسا: ميسي الأفضل وإنييستا الأكثر أهمية

رئيس البارسا: ميسي الأفضل وإنييستا الأكثر أهمية

رئيس البارسا: ميسي الأفضل وإنييستا الأكثر أهمية
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 أبريل 2018 - 02:02

قال رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بعد الفوز بكأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم البلوغرانا هو "أفضل لاعب" على الإطلاق، لكن القائد أندريس إنييستا "الأكثر أهمية" وهو ظاهرة "لا تتكرر".

ويفكر إنييستا حاليا في خيارين؛ إما أن يبقى في النادي الكتالوني أو يغادر إلى الدوري الصيني، وتتجه كل المؤشرات إلى أنه يميل للخيار الثاني، رغم أنه قدم الليلة الماضية مباراة رائعة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" وسط تزايد المطالبات بأن يظل في "كامب نو".

وقال رئيس برشلونة الذي أعرب عن سعادته بالفوز بلقب جديد إن "إنييستا سجل مرحلة مهمة في تاريخ برشلونة، وأعرف أنه يفكر في عروض للانضمام إلى أندية أخرى لكن البرسا يبقى نادي حياته".

وتابع "ينبغي على إنييستا أن يتخذ القرار الذي يحلو له، هو يتمتع بعقد مفتوح (مع برشلونة) لكنه إنييسا، من يتوجب عليه أن يقرر".

وحول مواجهة إشبيلية في نهائي كأس الملك، ما جاء بعد إقصاء برشلونة بواسطة روما من دوري أبطال أوروبا، قال بارتوميو "رأيت الليلة أفضل فريق في العالم، قدم استعراضا كرويا رائعا".

وفي ظل اقتراب البرسا من الفوز بلقب الليغا، حيث يتبقى له الفوز في مباراة واحدة بالدوري، وضمان تحقيق الثنائية التي لم يحرزها منذ موسمين، صرح رئيس النادي بأن "تحقيق الثنائية سيكون أمرا تاريخيا لأنه إنجاز لا يحدث كثيرا في التاريخ".

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