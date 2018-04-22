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الرئيسية | رياضة | المغرب يحرز 6 ميداليات في اليوم الـ3 لبطولة العرب

المغرب يحرز 6 ميداليات في اليوم الـ3 لبطولة العرب

المغرب يحرز 6 ميداليات في اليوم الـ3 لبطولة العرب
هسبورت من الرباط*
الأحد 22 أبريل 2018 - 14:07

أحرز المغرب ست ميداليات (3 ذهبية و2 فضية وبرونزية واحدة)، في اليوم الثالث من البطولة العربية الـ 18 لألعاب القوى للشباب والشابات، المقامة حاليا على مضمار مدارس الباكالوريا في العاصمة الأردنية عمان.

وعادت الميداليات الذهبية لكل من كوثر عبيدة (3000م مستوية)، وإكرام واعزيز (3000م موانع)، ثم العداءات أميمة هلال ونسرين كمراني وهجر الضو ونورة النادي في سباق (100م تتابع).

أما الفضيتان، فكانتا من نصيب كل من سفيان زاكور وهدى أحطيو على التوالي في مسابقة (القفز الثلاثي)، وسباق (3000م موانع)، فيما نالت سهيلة بحتر الميدالية البرونزية في سباق (3000م مستوية)، أما زينب زروال فاحتلت المركز الرابع في مسابقة (رمي المطرقة).

وبعد اليوم الثالث من هذه البطولة، التي تختتم اليوم الأحد، يرفع المغرب رصيده من الميداليات إلى 28 ميدالية (11 ذهبية و11 فضية، و6 برونزية).

ويذكر أن المغرب يشارك في الدورة الثامنة عشرة للبطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات، بـ 32 رياضيا ورياضية 17 من الإناث و15 من الذكور.

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