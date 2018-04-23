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الرئيسية | رياضة | بنجلون: الكوكب المراكشي "فاقد الشيء لا يعطيه"

بنجلون: الكوكب المراكشي "فاقد الشيء لا يعطيه"

بنجلون: الكوكب المراكشي "فاقد الشيء لا يعطيه"
هسبورت - محمد فنكار*
الاثنين 23 أبريل 2018 - 04:09

كشف عبد السلام بنجلون، مهاجم الكوكب المراكشي، أن فاقد الشيء لا يعطيه، في إشارة منه للمشاكل الكبيرة التي يعيشها النادي في الأونة الأخيرة، ومبررا النتائج السلبية التي أوصلت النادي إلى المراتب الأخيرة.

وقال بنجلون في تصريح خص به "هسبورت" أن ما يقع في الكوكب المراكشي صعب جدا، حيث تؤثر المشاكل المادية على معنويات اللاعبين، بحكم ما يقع في الأونة الأخيرة في المكتب المسير وعدم قدرته على تسديد مستحقات اللاعبين، وهو أمر يجب على الجماهير المراكشية أن تكون واعية به.

وأضاف الدولي السابق أن الوضع صعب للغاية ويجب تداركه في أقرب وقت، لأن الجماهير لا ترحم وترغب رؤية ناديها في مراكز تليق بتاريخها، وهو أمر يجب أن يعاد النظر فيه لأن الجميع غير راض عن المركز الذي يحتله النادي، ملخصا الحالة الحالية بالمثال الشعبي: "لبس قدك يواتيك".

وأكد بنجلون أن الفريق سيقاتل من أجل ضمان مركز له في الدوري الاحترافي، لأن باقي المباريات ستلعب بشعار "لا للهزيمة"، وهو المنطق الذي سيسود في باقي الدورات، لإنقاذ الوضع الذي أصبح يتكرر في كل سنة، ونزيف النقاط لم يعد مسموحا به في المرحلة الأخيرة من الدوري حاليا، في ظل فوز المنافسين.

للإشارة فالكوكب المراكشي انهزم أمام الوداد الرياضي في الجولة 26 من البطولة الاحترافية بأربعة أهداف لهدف وحيد، في المباراة التي احتضنها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ويحتل النادي حاليا المرتبة 11 مناصفة مع فريق شباب أطلس خنيفرة، برصيد 29 نقطة.

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