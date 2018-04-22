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الرئيسية | رياضة | العداء المغربي بوناصر يفوز بماراطون فيينا الدولي

العداء المغربي بوناصر يفوز بماراطون فيينا الدولي

العداء المغربي بوناصر يفوز بماراطون فيينا الدولي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 22 أبريل 2018 - 22:44

تمكن العداء المغربي صلاح الدين بوناصر من الفوز بماراطون العاصمة النمساوية فيينا، الذي جرى اليوم الأحد.

فقد قطع العداء المغربي صلاح الدين بوناصر مسافة السباق في ظرف ساعتين و تسع دقائق و29 ثانية، بعد أن انفرد في المقدمة بعد 39 كلم من مسافة السباق ،متقدما على كل من الكينيين اسماعيل بوشينديش (ساعتان و10 دقائق وثلاث ثواني)، وسامويل ماسفايغو (ساعتان و11 دقيقة وثمان ثواني).

ولم يتمكن الكيني دينيس كيميتو، حامل الرقم القياسي العالمي الذي حطمه في برلين سنة 2014 في ظرف ساعتين ودقيقتين و57 ثانية، من إتمام المنافسة لـ"مشاكل صحية ".

ولدى النساء، عادت الرتبة الأولى للنسخة ال35 من ماراثون فيينا، للعداءة الكينية نانسي كيبروب قاطعة مسافة السباق في ظرف ساعتين و18 دقيقة و24 ثانية، تلتها الأثيوبية ميليش تيسيغايي (ساعتان و29 دقيقة و51 ثانية ) ثم مواطنتها سلستين شيبشيرشير (ساعتان و30 دقيقة وثانيتان ).

وحققت العداءة الكينية نانسي كيبروب تقريبا نفس إنجاز السنة الماضية في ماراثون فيينا، بعد أن كانت قد قطعت مسافة السباق في ظرف ساعتين و20 دقيقة و24 ثانية .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Abdellah_Electron_Libre الأحد 22 أبريل 2018 - 23:07
Bravooo, continue. Ça fait plaisir d’entendre ce genre de nouvelles.
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