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الرئيسية | رياضة | مَديح بعد الإقصاء: العشوائية تسم تكوين المنتخبات

مَديح بعد الإقصاء: العشوائية تسم تكوين المنتخبات

مَديح بعد الإقصاء: العشوائية تسم تكوين المنتخبات
هسبورت - محمد فنكار*
الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:43

يبدو أن إقصاء المنتخب المغربي للشبان، أمام المنتخب الموريتاني، من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا، سيسيل الكثير من المداد، خلال الأيام المقبلة، وهو ما بدا وضحا على مدرب "الأشبال" مصطفى مديح، الذي كان محاصرا بأسئلة الصحافيين، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة.

مديح الذي كان غاضبا، ومحبطا، وفي حالة "استفزاز" واضحة، بحكم الإقصاء الذي قال إنه "لم يهضمه بهذه الطريقة" بعد مساره الذي دام لأزيد من 32 في مجال التدريب، أفرغ غضبه على جوانب بعضها يتعلق بالتكوين وأخرى تتعلق برؤية الإدارة التقنية الوطنية، ولم يغفل الحديث عن المنتخب الموريتاني الذي خاض "معركة"، لا علاقة لها بكرة القدم وفاز بها، حسب وصف مديح.

النقطة التي أفاض فيها مديح الحديث كانت التكوين، حيث أشار خلال ندوته إلى أن تكوين اللاعبين الشباب ليس بـ"التكوين الكامل"، وهو في بداية مرحلة التأسيس بالمغرب، مشيرا أن "وضع أسس كاملة للتكوين يلزمها وقت كبير حتى يتأكد العمل الذي بُذل في السنوات الماضية"، قبل أن يصدم الصحافيين بالقول "أنا غير رقعت المنتخب".

وأضاف "المُدرب الغاضب" أن مجال تكوين الشباب الذي ولجه قبل سنتين ونصف، مازال بعيدا عن الطموحات المخطط لها، ولا توجد أشياء ملموسة في العمق تغري بمواصلة العمل، إذ أن بطولات الشباب في المغرب لازالت بعيدة عن ما هو منتظر، وباستثناء فرق تحترم ضوابط احترافية وتهتم بالفئات الصغرى، فالبقية لا تتوفر حتى على ملاعب تساهم في تطوير مردود اللاعبين الشباب. يضيف مديح خلال تصريحه.

وزاد المدرب الوطني في شرح أسباب ومسببات الإقصاء بالحديث عن ضرورة خلق بطولة للنخبة تضم لاعبين شباب لتطوير مستواهم، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الأندية الوطنية لا يرغبون بالاهتمام بالفئات الشابة، مبرزا أن عملا كبيرا ينتظر المغرب في هذا الصدد، لأن العشوائية تطبع بدايات مرحلة تأسيس فكرة المنتخبات الشابة، رغم أن عملا كبيرا تقوم به الجامعة الملكية لكرة القدم بفتح العديد من مراكز التكوين.

وبالعودة إلى إقصاء المنتخب، اعتذر مديح وأكد أنه المسؤول عن ذلك، مبرزا أن ما عاشه في هذه المباراة لم يراه منذ مدة، من خلال السقوط المتعمد للاعبي موريتانيا في كل خمس دقائق، إلى جانب بعض أفعال أحد تقنيي الخصم الذي افتعل الشغب عند نهاية المباراة.

وخرج "الأشبال" مبكرا من أولى أدوار تصفيات كأس إفريقيا للشباب التي ستحتضنها النيجر عام 2019، بعدما انتهت نتيجة مبارتي الذهاب والإياب لصالح المنتخب الموريتاني بهدفين لهدف واحد، في مباراة عرفت أحداث لا رياضية.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - رياضة الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:56
هي مباراة كغيرها من المباريات سواء فزنا أو انهزمنا سيان فهي في نهاية الأمر تسلية وتجزبة وقت وانتصارات وهمية
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8
2 - نور الحق الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:11
براكا عليك اسي مديح خلي المدربين الشباب يخدوا حقهم حتى هما :30 عام في التدريب الله يجعل شي براكا وانا مافهمتش كيفاش اختاروك يدرب شباب صغير خاصهم مدرب صغير يتفاهم معاهم : اول اخفاق للكرة المغربية في عهد لقجع
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14
3 - ريان الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:14
اسي مديح عندما تكلفت بتدريب هذا المنتخب كان عليك قولها أو الانسحاب تنتظرون النتائج وبعدها تبررون الفشل ولو تءهلتم كنت ستقول كلام اخر (شكرا الجامعة التي هيأت ووفرت كل الظروف الملائمة للاشتغال وان ذل على شيء إنما يدل على العمل القاعدي الذي تنهجه الجامعة والوزارة الوصية تطبيقا لتعاليم الرياضي الاول .....،) كلكم منافقون وسيدكم هو الزاكي.
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10
4 - جمهور الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:16
زكرياء عبوب,فتحي جمال,فخر الدين,مديح ,الحداوي,ناصر لارغيت يحصلون على رواتب سمينة من مال ضرائب المغاربة ولا احد له الحق في محاسبة جامعة لقجع المقدسة.
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5 - سعيد الالفة الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:16
كان عليك ان وتخجل وتعتدر للمغاربة وتعتزل فورا..لدي سؤال : مادا تقول في نفسك عن نفسك حين تنظر في المراة وانت تاخد اجرة بالملايين من اموال الشعب دون ان تسعدهم بنتيجة مرضية؟
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7
6 - العربي الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:16
أنا أرى العشوائية في تعينك مدرب منتخب الشبان. منثخب موريتانيا يقصي المنثخب المغربي؟؟؟؟؟تعين السيد مديح مدرب لمنثخب الشبان، قرار عشوائي زكته نتيجة عشوائية.
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7 - aymane الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:18
حشومة وعار موريتانيا التي ليس لها اي تاريخ يدكر في كرة القدم تهزم المغرب بهذه الطريقة ، على مديح الرحيل او الاقالة .
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8 - Maghrebi الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:20
أموال، تداكر طائرات، فنادق، معسكرات، رواتب، ................... في الأخير صفر في صفر، يا عباد الله هزيمة مع منتخب مبتدئ مع أبجديات كرة القدم. ضياع في ضياع هدر للمال العام وإنعدام المسوولية.......لمادا لم تصرح بهدا قبل المباراة وقبل تحمل المسوولي، حلال عليك الراتب الشهري السمين مقابل لاشيئ يستخق.
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9 - kaddour الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:25
?Mr Madih a-t-il gagné quelque chose dans sa vie
Il y a de bons joueurs dans l'équipe mais il manquait l'intelligence et le savoir de l’entraîneur pour gagner un match
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