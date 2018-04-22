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الرئيسية | رياضة | تشيلسي يلاقي يونايتد بنهاية كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي يلاقي يونايتد بنهاية كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي يلاقي يونايتد بنهاية كأس الاتحاد الإنجليزي
هسبريس - متابعة
الأحد 22 أبريل 2018 - 18:40

انتزع فريق تشيلسي، اليوم الأحد، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتغلب تشيلسي على ساوثهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات المربع الذهبي للبطولة.

بذلك، سيواجه تشيلسي في المباراة النهائية للبطولة نظيره مانشستر يونايتد يوم 19 مايو/ آيار المقبل.

جاءت المباراة سريعة وحماسية من جانب لاعبي الفريقين، تبادلا الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأحكم لاعبو تشيلسي قبضتهم على مجريات الشوط الثاني منذ بدايته، ونجح الفرنسي أوليفيه جيرو في إحراز هدف التقدم للفريق اللندني في الدقيقة 46.

وفي الوقت الذي بحث فيه ساوثهامبتون عن التعادل، أضاف الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 82.

وفشلت جميع محاولات ساوثهامبتون في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، ليتأهل تشيلسي إلى النهائي.

وسيكون نهائي النسخة الحالية بمثابة سيناريو مكرر لنهائي البطولة ذاتها الذي أقيم في موسم 2006-2007، وفاز وقتها تشيلسي باللقب بتغلبه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

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