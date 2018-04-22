24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:46
|13:31
|17:07
|20:08
|21:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ارتفاع أسعار النفط "مصطنع" وفق دونالد ترامب
- "حماية المستهلك": استقرار الأسعار في رمضان "أسطوانة مشروخة"
- العباري يدرب طلبة على إنقاذ الحياة بجامعة تطوان
- بريطانيا تعلن شفاء أسوأ حالة لمرض السيلان
- تركيا تسعى إلى دخل قومي بتريليونَي دولار
تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب (5.00)
قضية الصحراء والجدار الدفاعي .. مكاسب أمنية وإشكالات حدودية (5.00)
- تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب - (78)
- شركة بريطانية تكتشف مخزونا للغاز في القنيطرة - (61)
- قضية الصحراء والجدار الدفاعي .. مكاسب أمنية وإشكالات حدودية - (59)
- القصر الملكي يستدعي وزراء وزعماء النقابات ورؤساء الجهات - (54)
- تقرير الخارجية الأمريكية يكشف تساهل المغرب مع "بوليساريو الداخل" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تشيلسي يلاقي يونايتد بنهاية كأس الاتحاد الإنجليزي
انتزع فريق تشيلسي، اليوم الأحد، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وتغلب تشيلسي على ساوثهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات المربع الذهبي للبطولة.
بذلك، سيواجه تشيلسي في المباراة النهائية للبطولة نظيره مانشستر يونايتد يوم 19 مايو/ آيار المقبل.
جاءت المباراة سريعة وحماسية من جانب لاعبي الفريقين، تبادلا الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وأحكم لاعبو تشيلسي قبضتهم على مجريات الشوط الثاني منذ بدايته، ونجح الفرنسي أوليفيه جيرو في إحراز هدف التقدم للفريق اللندني في الدقيقة 46.
وفي الوقت الذي بحث فيه ساوثهامبتون عن التعادل، أضاف الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 82.
وفشلت جميع محاولات ساوثهامبتون في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، ليتأهل تشيلسي إلى النهائي.
وسيكون نهائي النسخة الحالية بمثابة سيناريو مكرر لنهائي البطولة ذاتها الذي أقيم في موسم 2006-2007، وفاز وقتها تشيلسي باللقب بتغلبه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد.