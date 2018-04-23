24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4413:3117:0720:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس (5.00)

  2. طالبة مغربية تنافس على جائزة علمية في النرويج (5.00)

  3. أسلوب مقاومة جديد .. طائرات ورقية فلسطينية تحرق أرض إسرائيل (5.00)

  4. الحموشي يشيد بمهنية وسلوك مسؤولي الأمن بتمارة (5.00)

  5. باجدوب: إرضاء الجمهور قتل موسيقى الآلة .. وهذه أفضال الصوفية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الريان يقترب من التعاقد مع "مولو" بديلا لحمد الله

الريان يقترب من التعاقد مع "مولو" بديلا لحمد الله

الريان يقترب من التعاقد مع "مولو" بديلا لحمد الله
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 23 أبريل 2018 - 05:06

أعلن نادي الريان القطري لكرة القدم وصول الفرنسي يوهان مولو، لاعب نادي فولهام الإنجليزي، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء فحص طبي تمهيدا للتعاقد معه للعب مع الريان خلال الفترة القادمة.

وفِي حال التعاقد معه سيتم قيده بدلا من المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تعرض للإصابة قبل أسبوعين، ولن يكمل الموسم مع الريان .

يذكر أن الفرنسي مولو (29 عاما) يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم وبدأ مسيرته مع نادي موناكو في عام 2008 ثم انتقل في 2011 إلى غرناطة الإسباني لموسم واحد، قبل أن يعود لفرنسا لأندية نانسي وسانت اتيان، كما لعب على سبيل الإعارة لنادي كرييلا سوفيتوف السلوفيني، قبل أن ينضم إلى فولهام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.