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الريان يقترب من التعاقد مع "مولو" بديلا لحمد الله
الاثنين 23 أبريل 2018 - 05:06
أعلن نادي الريان القطري لكرة القدم وصول الفرنسي يوهان مولو، لاعب نادي فولهام الإنجليزي، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء فحص طبي تمهيدا للتعاقد معه للعب مع الريان خلال الفترة القادمة.
وفِي حال التعاقد معه سيتم قيده بدلا من المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تعرض للإصابة قبل أسبوعين، ولن يكمل الموسم مع الريان .
يذكر أن الفرنسي مولو (29 عاما) يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم وبدأ مسيرته مع نادي موناكو في عام 2008 ثم انتقل في 2011 إلى غرناطة الإسباني لموسم واحد، قبل أن يعود لفرنسا لأندية نانسي وسانت اتيان، كما لعب على سبيل الإعارة لنادي كرييلا سوفيتوف السلوفيني، قبل أن ينضم إلى فولهام.