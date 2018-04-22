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الرئيسية | رياضة | شباب المغرب يتصدرون بطولة العرب لألعاب القوى

شباب المغرب يتصدرون بطولة العرب لألعاب القوى

شباب المغرب يتصدرون بطولة العرب لألعاب القوى
هسبريس - و.م.ع
الأحد 22 أبريل 2018 - 23:11

فاز العداؤون المغاربة (أقل من 20 سنة) بالبطولة العربية الثامنة عشرة لألعاب القوى للشباب والشابات التي اختتمت مساء اليوم الأحد بالعاصمة الأردنية عمان.

وقد تصدر العداؤون المغاربة الترتيب النهائي للبطولة بحسب الدول، بإحراز 44 ميدالية (18 ميداليات ذهبية، و17 فضيات و9 نحاسيات)، فيما حلت مصر في المرتبة الثانية بمجموع 12 ميدالية (6 ميداليات ذهبية و3 فضية و3 برونزية).

وحلت قطر في المرتبة الثالثة بمجموع 8 ميدالية (5 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و2 نحاسيات).

وتميزت هذه البطولة، التي احتضنتها ملاعب مدارس الباكالوريا الدولية، من 19 إلى 22 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 رياضي ورياضية يمثلون 14 بلدا هي الأردن والمغرب ومصر والجزائر والكويت والسعودية وقطر وتونس ولبنان وسلطنة عمان والسودان وليبيا وفلسطين واليمن.

وشارك من المغرب في الدورة الثامنة عشرة للبطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات، 32 رياضيا ورياضية منهم 17 من الإناث و15 من الذكور.

وفي ما يلي توزيع الميداليات النهائي :

الدولة - ذهبية - فضية - برونزية - المجموع

1 - المغرب : 18 - 17 - 9 - 44

2 – مصر : 6 - 3 - 3 - 12

3 – قطر : 5 - 1 - 2 - 8

4 – الجزائر : 4 - 11 - 8 - 23

5 – السعودية : 3 - 5 - 2 - 10

6 – تونس : 3 - 3 - 4 - 10

7 – الأردن : 3 - 2 - 7 - 12

8 – الكويت : 1 - 0 - 4 - 5

9 – لبنان : 1 - 0 - 1 - 2

10 – سلطنة عمان : 0 - 1 - 2 - 3

11 – اليمن : 0 - 1 - 0 - 1

12 – ليبيا : 0 - 0 - 2 - 2

13 – السودان : 0 - 0 - 1 - 1

14 – فلسطين : 0 - 0 - 0 - 0

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - متتبع الأحد 22 أبريل 2018 - 23:24
هنيئا لشبابنا الابطال شيئ مفرح جدا المغرب المغرب المغرب المغرب
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7
2 - ali الاثنين 23 أبريل 2018 - 00:06
فرق كبير بين الاول و الثاني فما بالك ب 4 و 8 و الاخير ب 0 ميدالية.
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