الفتح يهزم حسنية أكادير ويرتقي إلى المركز الثاني

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

نجح فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم في تحقيق نتيجة الفوز بهدفين لواحد في المباراة التي جمعته، اليوم الأحد، بضيفه حسنية أكادير، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية.

وافتتح التسجيل للفريق الرباطي اللاعب إبراهيم البحراوي، في الدقيقة 15، قبل أن يعزز مروان لوادني النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 76، في الوقت الذي سجل المدافع ياسين الرامي الهدف الوحيد للحسنية في الدقيقة 78.

وبلغ رصيد الفتح الرباطي بعد هذا الفوز 42 نقطة، ليتمركز بذلك في الصف الثاني، مناصفة مع الفريق "السوسي"، الذي جمدت الهزيمة رصيده.

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