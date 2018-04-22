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الرئيسية | رياضة | الفتح يهزم حسنية أكادير ويرتقي إلى المركز الثاني

الفتح يهزم حسنية أكادير ويرتقي إلى المركز الثاني

الفتح يهزم حسنية أكادير ويرتقي إلى المركز الثاني
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 22 أبريل 2018 - 20:32

نجح فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم في تحقيق نتيجة الفوز بهدفين لواحد في المباراة التي جمعته، اليوم الأحد، بضيفه حسنية أكادير، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية.

وافتتح التسجيل للفريق الرباطي اللاعب إبراهيم البحراوي، في الدقيقة 15، قبل أن يعزز مروان لوادني النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 76، في الوقت الذي سجل المدافع ياسين الرامي الهدف الوحيد للحسنية في الدقيقة 78.

وبلغ رصيد الفتح الرباطي بعد هذا الفوز 42 نقطة، ليتمركز بذلك في الصف الثاني، مناصفة مع الفريق "السوسي"، الذي جمدت الهزيمة رصيده.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - احمد الأحد 22 أبريل 2018 - 21:04
الحسنية كانت تفتخر وتغرد وتنتشي مند بداسة الموسم وكانها حسمت اللقب. والان تبخر كل الحلم وظهر منافسون جدد
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2 - محمد الأحد 22 أبريل 2018 - 21:04
فريق الفتح هو الفريق الذي يشتغل في صمت ويتصلق الدرجات
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3 - Adnan الأحد 22 أبريل 2018 - 21:04
إن شاء الله الفتح الرباطي بين المراتب الثلاثة الاولى في البطولة حتى نرجع الى تشريف الكرة المغربية على الساحة الإفريقية
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4 - chafik chrif الأحد 22 أبريل 2018 - 21:05
Le FUS de Rabat est en route vers son deuxième sacre en championnat. Avis aux amateurs.
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