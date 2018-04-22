24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4613:3117:0720:0821:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. التّكليخ! (5.00)

  2. تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب (5.00)

  3. قضية الصحراء والجدار الدفاعي .. مكاسب أمنية وإشكالات حدودية (5.00)

  4. سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس (5.00)

  5. طالبة مغربية تنافس على جائزة علمية في النرويج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الجيش يوقف النتائج السلبية بالفوز على بركان

الجيش يوقف النتائج السلبية بالفوز على بركان

الجيش يوقف النتائج السلبية بالفوز على بركان
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 22 أبريل 2018 - 19:00

تمكن فريق الجيش الملكي لكرة القدم من وقف نتائجه السلبية في المباريات الأخيرة، حيث تمكن من العودة بفوز ثمين من قلب مدينة بركان، على حساب مضيفه النهضة الرياضية البركانية، بنتيجة (3-4) في مباراة الجولة 26 من البطولة.

وسجل أهداف الجيش الملكي كل من إبراهيم البزغودي (هدفان) في الدقيقتين 15 و69، وسعد اللمطي في الدقيقة 40. في المقابل سجل للنهضة البركانية كل من أيوب الكعبي في الدقيقة 60، وبكر الهيلالي في الدقيقة 86.

وأضاف "العساكر" ثلاث نقاط هامة إلى رصيدهم، حيث بلغ 36 نقطة، محتلين بذلك المركز الثامن. فيما أبقت الهزيمة رصيد النهضة البركانية في حدود 34 نقطة ليحتلوا بذلك المركز التاسع، مع مباراتين ناقصتين.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.