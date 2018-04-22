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الجيش يوقف النتائج السلبية بالفوز على بركان
الأحد 22 أبريل 2018 - 19:00
تمكن فريق الجيش الملكي لكرة القدم من وقف نتائجه السلبية في المباريات الأخيرة، حيث تمكن من العودة بفوز ثمين من قلب مدينة بركان، على حساب مضيفه النهضة الرياضية البركانية، بنتيجة (3-4) في مباراة الجولة 26 من البطولة.
وسجل أهداف الجيش الملكي كل من إبراهيم البزغودي (هدفان) في الدقيقتين 15 و69، وسعد اللمطي في الدقيقة 40. في المقابل سجل للنهضة البركانية كل من أيوب الكعبي في الدقيقة 60، وبكر الهيلالي في الدقيقة 86.
وأضاف "العساكر" ثلاث نقاط هامة إلى رصيدهم، حيث بلغ 36 نقطة، محتلين بذلك المركز الثامن. فيما أبقت الهزيمة رصيد النهضة البركانية في حدود 34 نقطة ليحتلوا بذلك المركز التاسع، مع مباراتين ناقصتين.