الدفاع يهزم الرجاء ويرتقي إلى المركز الرابع

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحيمدات)

اقتنص فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم فوزا هاما على حساب ضيفه الرجاء الرياضي البيضاوي، بعد أن تغلب عليه بهدفين لواحد في المباراة، التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الجولة 26 من منافسات الدوري الاحترافي.

وتميزت أطوار الثلث الأول من النصف الأول للمباراة بندية كبيرة واصطدامات بين عناصر الفريقين، اضطر على إثرها الحكم هشام التيازي إلى إخراج بطاقات صفراء في وقت مبكر.

وتبادل لاعبو الفريقين بعض الكرات الهجومية في محاولات للتهديف، غير أن تحركات رفاق أحداد وياجور لم تكن بالشكل الأمثل والكافي لهزم الحارسين عزيز الكيناني وأنس الزنيتي.

وواصل اللاعبون محاولاتهم الهجومية بحثا عن هدف التقدم. وقد عرفت دقائق النصف الثاني من الجولة الأولى أفضلية نسبية للعناصر الرجاوية، من خلال خلق بعض فرص التهديف، أثمرت إحداها عن ركلة جزاء في الدقيقة 39، تمكن المهاجم محسن ياجور من ترجمتها إلى هدف السبق، قبل أن يرد عليه حميد أحداد بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع من الشوط الأول.

وانطلقت مجريات الشوط الثاني على وقع بحث عناصر الدفاع الجديدي عن هدف التقدم، إذ خلق أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب العديد من المحاولات الهجومية السانحة للتهديف، فيما بقيت تحركات الرجاويين دون خطورة على شباك الكيناني، باستثناء محاولة محمود بنحليب، في حدود الدقيقة 61، كان خلالها قريبا من وضع الكرة في الشباك.

وقاد مسوفا فريقه "الدكالي" إلى حسم النقاط الكاملة للمباراة، بعد أن تمكن من إحراز هدف الفوز برأسية مركزة في حدود الدقيقة 75.

ولم يستطع لاعبو الرجاء تعديل الكفة في باقي دقائق المواجهة، قبل أن تنهي صافرة الحكم هشام التيازي أطوار النزال.

ورفع فريق الدفاع الحسني الجديدي رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز إلى 41 نقطة، محتلا بذلك المركز الرابع. في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الرجاء الرياضي في حدود 37 نقطة، ليحتل بذلك الرتبة السابعة، مع مباراتين ناقصتين.

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