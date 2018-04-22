24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4613:3117:0720:0821:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. التّكليخ! (5.00)

  2. تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب (5.00)

  3. قضية الصحراء والجدار الدفاعي .. مكاسب أمنية وإشكالات حدودية (5.00)

  4. سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس (5.00)

  5. طالبة مغربية تنافس على جائزة علمية في النرويج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الدفاع يهزم الرجاء ويرتقي إلى المركز الرابع

الدفاع يهزم الرجاء ويرتقي إلى المركز الرابع

الدفاع يهزم الرجاء ويرتقي إلى المركز الرابع
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحيمدات)
الأحد 22 أبريل 2018 - 20:59

اقتنص فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم فوزا هاما على حساب ضيفه الرجاء الرياضي البيضاوي، بعد أن تغلب عليه بهدفين لواحد في المباراة، التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب العبدي بالجديدة برسم الجولة 26 من منافسات الدوري الاحترافي.

وتميزت أطوار الثلث الأول من النصف الأول للمباراة بندية كبيرة واصطدامات بين عناصر الفريقين، اضطر على إثرها الحكم هشام التيازي إلى إخراج بطاقات صفراء في وقت مبكر.

وتبادل لاعبو الفريقين بعض الكرات الهجومية في محاولات للتهديف، غير أن تحركات رفاق أحداد وياجور لم تكن بالشكل الأمثل والكافي لهزم الحارسين عزيز الكيناني وأنس الزنيتي.

وواصل اللاعبون محاولاتهم الهجومية بحثا عن هدف التقدم. وقد عرفت دقائق النصف الثاني من الجولة الأولى أفضلية نسبية للعناصر الرجاوية، من خلال خلق بعض فرص التهديف، أثمرت إحداها عن ركلة جزاء في الدقيقة 39، تمكن المهاجم محسن ياجور من ترجمتها إلى هدف السبق، قبل أن يرد عليه حميد أحداد بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع من الشوط الأول.

وانطلقت مجريات الشوط الثاني على وقع بحث عناصر الدفاع الجديدي عن هدف التقدم، إذ خلق أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب العديد من المحاولات الهجومية السانحة للتهديف، فيما بقيت تحركات الرجاويين دون خطورة على شباك الكيناني، باستثناء محاولة محمود بنحليب، في حدود الدقيقة 61، كان خلالها قريبا من وضع الكرة في الشباك.

وقاد مسوفا فريقه "الدكالي" إلى حسم النقاط الكاملة للمباراة، بعد أن تمكن من إحراز هدف الفوز برأسية مركزة في حدود الدقيقة 75.

ولم يستطع لاعبو الرجاء تعديل الكفة في باقي دقائق المواجهة، قبل أن تنهي صافرة الحكم هشام التيازي أطوار النزال.

ورفع فريق الدفاع الحسني الجديدي رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز إلى 41 نقطة، محتلا بذلك المركز الرابع. في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الرجاء الرياضي في حدود 37 نقطة، ليحتل بذلك الرتبة السابعة، مع مباراتين ناقصتين.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.