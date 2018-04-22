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الرئيسية | رياضة | المغرب التطواني يواصل انتصاراته عبر بوابة خريبكة

المغرب التطواني يواصل انتصاراته عبر بوابة خريبكة

المغرب التطواني يواصل انتصاراته عبر بوابة خريبكة
هسبريس من الرباط
الأحد 22 أبريل 2018 - 22:20

واصل فريق المغرب التطواني سلسلة انتصاراته عبر بوابة أولمبيك خريبكة، عقب فوزه عليه بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان برسم الدورة ال26، فيما هزم الدفاع الحسني الجديدي ضيفه الرجاء البيضاوي.

وكان وراء الفوز الخامس على التوالي لفريق مدينة الحمامة البيضاء اللاعب أنس جبرون في الدقيقتين 47 و72، فيما سجل هدف أولمبيك خريبكة زهير أوشن (د32). ورفع المغرب التطواني بعد هذا الفوز، رصيده إلى 29 نقطة، والتحق بالكوكب المراكشي في المركز ال11، الذي انهزم أمس السبت أمام مضيفه الوداد البيضاوي بأربعة اهداف لواحد.

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