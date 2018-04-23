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"الكاف" تدعم المنتخب المغربي بنصف مليون دولار
الاثنين 23 أبريل 2018 - 13:07
أعلن أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، أن الاتحاد القاري سيسهم في استعداد المنتخبات الإفريقية الخمسة المشاركة في كأس العالم 2018، بمبلغ 500 ألف دولار لكل منها.
وقال أحمد، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الأحد في القاهرة حيث مقر الاتحاد الافريقي للعبة، "على المستوى الكروي، كل اتحاد يساعد منتخب بلاده ونحن أيضا وراءهم".
وأضاف "إننا نقدم مساهمتنا في الاعداد بمبلغ بسيط؛ ولكن هذه هي إمكاناتنا (...) أسهمنا بنحو 500 الف دولار لكل منتخب"، أي لمصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس.
وردا على سؤال حول فرصة منتخب إفريقي في التتويج باللقب العالمي من عدمه، قال أحمد: "إنها أمنية، صلاة كل مواطن إفريقي. وبعد ذلك، فإن تحقيقها سيكون على أرضية الملعب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبد الحكيم الاثنين 23 أبريل 2018 - 14:23
المنتخب المغربي سوف يودع البطولة من الدور الاول،و سيحقق فوزا على ايران في احسن الاحوال،فلا داعي لتبذير الاموال،فبالاضافة الى ضعف خط الدفاع في الجهة اليسرى هناك لا عبين في وسط الميدان ليس لهما اي دور،اطلاقا دون اغفال المهاجم الثاني،وستذكرون تعليقي هذا
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