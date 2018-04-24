سينوح: رحيل زياش خسارةٌ لكرة القدم الهولندية

هسبورت - عمر الشرايبي*

أَثنى خالد سينوح، الحارس الدولي المغربي السابق، على مواطنه حكيم زياش، صانع ألعاب فريق أياكس أمستردام الهولندي، معتبرا إياه أحد العلامات الفارقة في دوري "الإرديفيزي"، وأن رحيله عن الأخير صوب وجهة أخرى يعد خسارة كبيرة للكرة في بلاد "الطواحين"، على حد تعبيره.

وكشف سينوح، الذي يشتغل حاليا محللا فنيا للدوري الهولندي الممتاز، في حوار مطوّل مع جريدة "هسبورت" (سينشر لاحقا)، قائلا "مستوى حكيم زياش مختلف عن نظرائه الممارسين في هولندا، فهو من طينة اللاعبين الذي يأتي الناس من أجلهم إلى الملاعب"، مردفا "رحيله المؤكد صيف السنة الجارية سيشكل خسارة كبرى للكرة الهولندية لأنه ببساطة يمتلك مهارات تقنية استثنائية".

وتابع حارس عرين "الأسود" السابق، قائلا "كان للاعب مشاكل أخيرا مع بعض أنصار الأياكس، فهم يقولون إنه متعجرف وغير مبال، لكنني أؤكد لكم أنه فتى رائع في نظر زملائه المقربين"، مردفا "انتقاله صوب فريق دورتموند الألماني سيكون تجربة مميزة للاعب، بالإضافة إلى أن هناك اهتماما مماثلا من قبل فريق توتنهام الإنجليزي للظفر بخدماته خلال الميركاتو المقبل".

المتحدّث ذاته، الذي سبق له أن حمل صفة "الدولية" رفقة المنتخب المغربي خلال تصفيات كأس العالم 2010، تطرّق إلى مواضيع أخرى متعلقة بمتابعته للمحترفين المغاربة في هولندا، بحكم اشتغاله على إعداد "فيلم" وثائقي في هذا الصدد، إذ كشف في حواره مع الجريدة، عن السر وراء ظهور عدد كبير منهم لحمل قميص المنتخب الوطني الأول، فضلا عن إبداء سينوح لرأيه بخصوص تطوّر مستوى "الأسود" وحظوظهم خلال نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.

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