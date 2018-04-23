واد زم يهزم اتحاد طنجة ويشعل البطولة المغربية

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حسم فريق سريع واد زم لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته اليوم الإثنين بضيفه اتحاد طنجة على أرضية الملعب البلدي لواد زم، برسم مباراة الجولة 26 من منافسات البطولة الاحترافية، وذلك بعد أن تمكن من الفوز عليه بهدفين دون رد.

وأنهى لاعبو فريق سريع واد زم مجريات النصف الأول من المباراة بالتقدم في النتيجة بهدف دون رد، سجله اللاعب مامادو سيديبي، في حدود الدقيقة 12، حيث تمكن رفاق الحارس العميد محمد بوجاد، من خنق "فرسان البوغاز" طيلة دقائق الشوط الأول، وذلك بعد الأداء المحترم الذي ظهر به مجمل لاعبو أصحاب الأرض، في المقابل ظهر أبناء المدرب إدريس المرابط، بوجه محتشم.

ومع بداية أطوار الجولة الثانية، وفي الوقت الذي بدأت العناصر الطنجاوية تبحث عن فرض سيطرتها خلال فترات النصف الثاني من المواجهة، نجح اللاعب محمد المجهدي، في الدقيقة 52 من تعزيز النتيجة بهدف ثاني لفريقه سريع واد زم من كرة تابثة بطريقة جميلة، منح به ثقة كبيرة لرفاقه لخوض باقي دقائق النزال بدون نواقص.

وشهدت دقائق الثلث الأخير من الجولة الثانية، بعض التحركات والمناورات الهجومية للفريق "الطنجاوي"، غير أنها لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس بوجاد، قبل أن يطلق الحكم عادل زوراق، صافرته النهائية معلنا عن حصد سريع واد زم فوزه السابع في بطولة هذا الموسم، مقابل إلحاق الهزيمة الخامسة باتحاد طنجة.

ورفع فريق سريع واد زم، رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 28 مع مباراة ناقصة في المركز 13 مناصفة مع شباب الريف الحسيمي، في الوقت الذي بقي رصيد "فرسان البوغاز" في حدود النقطة 47 في المركز الأول، ليبقى فارق النقاط بينه وبين أقرب المطاردين هو 5 نقاط.

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