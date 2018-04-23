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الرئيسية | رياضة | واد زم يهزم اتحاد طنجة ويشعل البطولة المغربية

واد زم يهزم اتحاد طنجة ويشعل البطولة المغربية

واد زم يهزم اتحاد طنجة ويشعل البطولة المغربية
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 23 أبريل 2018 - 20:10

حسم فريق سريع واد زم لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته اليوم الإثنين بضيفه اتحاد طنجة على أرضية الملعب البلدي لواد زم، برسم مباراة الجولة 26 من منافسات البطولة الاحترافية، وذلك بعد أن تمكن من الفوز عليه بهدفين دون رد.

وأنهى لاعبو فريق سريع واد زم مجريات النصف الأول من المباراة بالتقدم في النتيجة بهدف دون رد، سجله اللاعب مامادو سيديبي، في حدود الدقيقة 12، حيث تمكن رفاق الحارس العميد محمد بوجاد، من خنق "فرسان البوغاز" طيلة دقائق الشوط الأول، وذلك بعد الأداء المحترم الذي ظهر به مجمل لاعبو أصحاب الأرض، في المقابل ظهر أبناء المدرب إدريس المرابط، بوجه محتشم.

ومع بداية أطوار الجولة الثانية، وفي الوقت الذي بدأت العناصر الطنجاوية تبحث عن فرض سيطرتها خلال فترات النصف الثاني من المواجهة، نجح اللاعب محمد المجهدي، في الدقيقة 52 من تعزيز النتيجة بهدف ثاني لفريقه سريع واد زم من كرة تابثة بطريقة جميلة، منح به ثقة كبيرة لرفاقه لخوض باقي دقائق النزال بدون نواقص.

وشهدت دقائق الثلث الأخير من الجولة الثانية، بعض التحركات والمناورات الهجومية للفريق "الطنجاوي"، غير أنها لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس بوجاد، قبل أن يطلق الحكم عادل زوراق، صافرته النهائية معلنا عن حصد سريع واد زم فوزه السابع في بطولة هذا الموسم، مقابل إلحاق الهزيمة الخامسة باتحاد طنجة.

ورفع فريق سريع واد زم، رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 28 مع مباراة ناقصة في المركز 13 مناصفة مع شباب الريف الحسيمي، في الوقت الذي بقي رصيد "فرسان البوغاز" في حدود النقطة 47 في المركز الأول، ليبقى فارق النقاط بينه وبين أقرب المطاردين هو 5 نقاط.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - السخفة الاثنين 23 أبريل 2018 - 20:30
فرق لها نفس المستوى الضعيف لا فرق بين المقدمة والمؤخرة,الجميع ناعس وسخفان.من حظنا ان الدول الاوروبية لا تمنع مواطنيها من اللعب للمنتخب المغربي
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2 - مراقب من بعيد الاثنين 23 أبريل 2018 - 20:49
السياسة لا دين لها .. مع كل احتراماتي لفريق واد زم ما يمكنش تربح واحد الفرقة لي كانت متصدرة البطولة و بالضبط فهاد اللحظة باش ينسيوش الشعب فهاد المقاطعات
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3 - متسائل الاثنين 23 أبريل 2018 - 20:50
مزيانة للوداد البطولة اصبحت ملعوبة بيدها الى ترجلو العشرين في الطريق
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4 - ودادي الاثنين 23 أبريل 2018 - 20:59
البطولة تشتعل يا سادة ووحش افريقيا الودادي يستعد للانقضاض على الرتبة الثانية الفتح والوداد والجديدي يتذكرون انجازاتهم القريبة ويحنون للتتويج هذه السنة وطنجة وأكادير يفرطون في صدارة استحقوها عن جدارة واستحقاق ونسر رجاوي يهوي من القمة مكسور الجناح فهل يا ترى سيحلق في أعالي بلاد زيان المحتاج لنقاط ثلال من أجل البقاء ضمن الكبار.انها الإثارة في بطولة هذا العام.
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5 - rachid essafi الاثنين 23 أبريل 2018 - 21:08
كنا ننتظر مثل هذا السيناريو...اتحاد طنجة له فارق خمس نقاط عن المطارد ...شاهدنا قتالية في اللعب عند لاعبي واد زم بالمقابل راينا فتور واخطاء كتيرة في تمرير الكرة بين لاعبي طنجة وعقم في الهجوم اتساءل; اليس هذا من باب العطف على فريق واد زم حتى لا يكون عرضة للنزول...
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6 - fouad الاثنين 23 أبريل 2018 - 21:10
لا اتحاد طنجة ولا حسنية اكادير ستتوج بالبطولة ،اذا فاز الوداد على طنجة و الحسنية وانهزمت طنجة مع الجديدة فالبطولة ستكون ودادية علما انني مشجع للحسنية ،جذير بالذكر ان الحسنية ضيعت البطولة بنفسها...
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