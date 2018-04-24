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الرئيسية | رياضة | كارلوس سفير "موروكو 2026" يَتفادى الإعلام

كارلوس سفير "موروكو 2026" يَتفادى الإعلام

كارلوس سفير "موروكو 2026" يَتفادى الإعلام
هسبورت - أمال بلحاج *
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 04:20

يَبدو أن النجم البرازيلي، يفضّل التزام الصمت في قضية دعمه للملف المغربي المنافس على احتضان كأس العالم 2026، بعد تعيينه سفيرا لـ"موروكو" من قبل لجنة ترشّح المملكة المغربية، إذ اكتفى الأسطورة بالظهور في "فيديو" نشر على الصفحة الرسمية لـ" MOROCCO 2026"، يعبّر من خلاله عن دعمه للملف المغربي من أجل نيل شرف احتضان "مونديال 2026"، رافضا التواصل مع الإعلام المغربي.

وحاولت "هسبورت" التواصل مع روبيرتو كارلوس، نجم ريال مدريد السابق، على رقمه الشخصي خلال مناسبتين، إلا أنه يرفض مواصلة المحادثة بمجرّد علمه أن المتحدّث هو صحفي(ة) مغربي(ة)، وأن الموضوع يتعلّق بتعيينه سفيرا للملف المغربي ودعمه له، وهو ما يثير بعض الشكوك حول إن كان "السفير" البرازيلي قد تلقى تعليمات بالتزام الصمت، وعدم الرد على تساؤلات الإعلام، خصوصا وأن العديدين يتساءلون عن المبلغ الذي حصل عليه اللاعب السابق، مقابل قبوله دعم "موروكو 2026".

ولم يظهر بعد اللاعب السابق روبيرتو كارلوس، في أي نشاط يخص الملف المغربي، في وقت نجح فيه مجموعة من السفراء الآخرون في إقناع العديد من الاتحادات الكروية في الآونة الأخيرة، إذ من المحتمل أن تكون لجنة ترشح المغرب قد تعاقدت معه، فقط من أجل استغلال صورته واسمه، دون إسهامه في إقناع المسؤولين الرياضيين.

وكانت لجنة ترشّح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، قد أعلنت رسميا، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن انضمام روبيرتو كارلوس، النجم الدولي البرازيلي السابق، إلى لائحة السفراء العالميين لملف "موروكو2026".

وظهر حامل لقب كأس العالم 2002 بمعية هشام العمراني، المدير التنفيذي للجنة ترشح المغرب، في صورة تم تداولها عبر نطاق واسع، بالإضافة إلى شريط "فيديو"، يعبّر فيه روبيرتو كارلوس عن دعمه للملف المغربي من أجل نيل شرف احتضان "مونديال 2026"، مضيفا "مقتنع بأن المغرب أرض كرة القدم، ستحتفي باللعبة وستمنح للعالم دورة مميّزة غنية بالشغف الأصيل.

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