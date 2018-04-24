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كُتّاب وآراء
"موروكو 2026" تتباهى بأعْلى مبيعات تذاكر
نَشرت الخلية الإعلامية المكلّفة بإدارة حسابات "موروكو 2026" على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا ترويجيا لملف ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، يخص تحطيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي احتضنتها البلاد مطلع العام الماضي، الرقم القياسي في بيع تذاكر المباريات، التي بلغت 500 ألف تذكرة، حسب ما جاء في التدوينة.
ونشرت صفحة "موروكو 2026" على تويتر، التي دأبت على مشاركة أرقام وإحصائيات ترويجية للملف المغربي، تدوينة كتبت فيها أنه خلال "شان 2018"، بيعت 500 ألف تذكرة، وأن الرقم القياسي كان في حدود 297 ألف تذكرة، عن نسخة 2014 في جنوب إفريقيا.
والمثير في المعلومة الترويجية للملف المغربي هو تداول مغالطة تزعم بيع 500 ألف تذكرة كاملةً، في الوقت الذي كانت مصادر من اللجنة التنظيمية للشان، قد كشفت لـ"هسبورت" أن %30 من الحضور الجماهيري الإجمالي في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين فقط أدوا ثمن التذاكر، فيما تم توزيع أكثر من الثلثين بالمجان، لمواجهة العزوف الجماهيري الذي عرفته الدورة، بفعل حملة المقاطعة التي دعت إليها "الأولتراس" حينها، وتعاطفت معها باقي الجماهير.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد وضعت النسبة الأكبر من تذاكر مباريات "الشان" مجانا رهن إشارة المهتمين في الملحقات الإدارية للأحياء، عن طريق عمالات المدن الأربعة التي احتضنت البطولة، حيث تم توكيل مهمة التعبئة الجماهيرية للمقدمين لتحفيز المغاربة على ارتياد الملاعب في فترة "الشان".
وتعاطت آنذاك فئة واسعة من الجماهير، التي اختارت مقاطعة مباريات الشان، بسخرية كبيرة مع صور المتفرّجين الذين أثثوا ملاعب المملكة، معتبرةً أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تخرق قانون 09.09 باعتمادها على قاصرين لملء المدرجات.