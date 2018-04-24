وفاة المدرب الفرنسي هنري ميشال عن 70 عاما

هسبريس من الرباط

أعلن الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين، وفاة المدرب هنري ميشال، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهر 70 عاما.

ووفقا لما ذكرته مواقع إخبارية فرنسية فإن ميشال، الذي قاد منتخب فرنسا إلى نصف نهائي "مونديال 1986" في المكسيك، فارق الحياة بعد معاناة مع مرض عضال.

جدير بالذكر أن هنري ميشال، الذي درب أيضا منتخبات المغرب والكامرون وتونس والكوت ديفوار، ونادي الرجاء الرياضي والزمالك المصري، كان قريبا من تأهيل "أسود الأطلس" إلى الدور الثاني من كأس العالم التي أقيمت في فرنسا سنة 1998.