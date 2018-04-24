24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/04/2018
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:43
|13:31
|17:07
|20:09
|21:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟
- صفعة تونسية للمغرب
- غارة للتحالف تصرع قياديا حوثيا بارزا في اليمن
- سعيد بين تمارة والمنامة
- بوليف يواجه الحوادث في أمسكرود بالكاميرات
- "شرطة البناء" تتلكأ في حماية البنايات التاريخية بالدار البيضاء
"المجلس الإسلامي" يتهم سلفيين بإدخال الفساد الفكري إلى الجزائر (5.00)
إفلاس آلاف الصيدليات يفاقم أزمة سوق الأدوية في المغرب (5.00)
- إفلاس آلاف الصيدليات يفاقم أزمة سوق الأدوية في المغرب - (51)
- قرار مجلس الأمن حول الصحراء يستنفر المغرب والبوليساريو - (43)
- جنازة تحزن رفاق الزفزافي .. وقراءة الفاتحة ترفع جلسة المحاكمة - (43)
- قيادي سابق في البوليساريو يقترح مفاتيح حل نزاع الصحراء - (39)
- خبير يدعو إلى تحديد صفة الجزائر طرفا في حل نزاع الصحراء - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وفاة المدرب الفرنسي هنري ميشال عن 70 عاما
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:23
أعلن الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين، وفاة المدرب هنري ميشال، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهر 70 عاما.
ووفقا لما ذكرته مواقع إخبارية فرنسية فإن ميشال، الذي قاد منتخب فرنسا إلى نصف نهائي "مونديال 1986" في المكسيك، فارق الحياة بعد معاناة مع مرض عضال.
جدير بالذكر أن هنري ميشال، الذي درب أيضا منتخبات المغرب والكامرون وتونس والكوت ديفوار، ونادي الرجاء الرياضي والزمالك المصري، كان قريبا من تأهيل "أسود الأطلس" إلى الدور الثاني من كأس العالم التي أقيمت في فرنسا سنة 1998.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - امجوض الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:31
ياربي تغفر لينا و ترحمنا و ترزقنا التوبة النصوحة قبل الموت
3 - simo soussi الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:33
ايييييه يا ليام بحال ايلا غير البارح . العمر كيجري سعداتك افاعل الخير ...
4 - مقاطع سنطرال سيد علي أفريقيا الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:33
إن الله وإن إ ليه راجعون البقاء الله
5 - hicham el jadida الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:34
هذه سنة الحياة و كل نفس ذائقة الموت نرجوا له الرحمة و نطلب من العلي القدير أن يغفر لنا و لجميع الموتى المؤمنين و أن يسكننا و إياهم فسيح جنانه إن شاء الله و إنهم هم السابقون و نحن اللاحقون بإذن الله
6 - simo الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:35
un homme avec lequel nous avons passé de très jolies souvenirs qui vont rester inoubliable lah irahmou
7 - مهاجر مغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:36
ان لله وان اليه راجعون من أحسن المدربين الذين مروا في المنتخب المغربي
8 - mohamed الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:37
إنتقل إلى ربه . حيث لن يسأل عن إنجازاته الرياضية ولا عن أمواله ...
كان رسول الله ص إذا مرت به جنازة لشخص غير مسلم يقف إحتراما لها و يبكي لانها تفلتت منه إلى جهنم ...
ان لا أترحم إلا على المسلمين
كان رسول الله ص إذا مرت به جنازة لشخص غير مسلم يقف إحتراما لها و يبكي لانها تفلتت منه إلى جهنم ...
ان لا أترحم إلا على المسلمين
9 - al ajraoui الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:39
Il était une star du foot Le feu Hassan 2 lui a proposé en récompense la nationalité
10 - A dieu Henri الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:43
L'ancien sélectionneur des Bleus Henri Michel est décédé à l'âge de 70 ans.
Il se battait contre un cancer depuis plusieurs années.
Il avait été désigné «Légende des Légendes du FC Nantes», vendredi soir, à l'occasion des 75 ans du club. Que dieu ait son âme...Amen
Il se battait contre un cancer depuis plusieurs années.
Il avait été désigné «Légende des Légendes du FC Nantes», vendredi soir, à l'occasion des 75 ans du club. Que dieu ait son âme...Amen
11 - hawari الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:44
اللهم اغفر لنا وله وانا لله وانا اليه راجعون شكرا لما قدمه للكرة الوطنية
12 - جمال الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:47
المدرب الذي شكل منتخب مغربي عالمي وصل للرتبة 10 عالميا.
13 - لا لسنطرال وسيعلي وافريقيا الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:47
الدوام لله، كان من الشخصيات الرياضية المحترمة، ذكريات لا تنسى مع مونديال فرنسا
14 - yakoubo الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:53
ان لله و اليه راجاليه
وما الحياة الدنيا الا متاع وغرور...
وما الحياة الدنيا الا متاع وغرور...
15 - فيصل الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:58
انا لله وانا اليه راجعون ، هاته الدنيا فانيه فعلا اللهم نسالك حسن الخاتمه
16 - Abdelkarim الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 12:01
ان لله واليه راجعون.نتمنى من هذا المدرب قد اسلم من قبل ، هذا المدرب كبير جدا قد شرف المغرب احسن تشريف خصوصا سنة 1998 بفرنسا.
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16