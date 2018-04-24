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الرئيسية | رياضة | صلاح يبدع ويقود ليفربول لاكتساح روما بخماسية

صلاح يبدع ويقود ليفربول لاكتساح روما بخماسية

صلاح يبدع ويقود ليفربول لاكتساح روما بخماسية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:46

وضع فريق ليفربول قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قاده النجم المصري محمد صلاح لاكتساح ضيفه روما 5 /2 اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

وسجل صلاح هدفين وصنع مثلهما ليصبح ليفربول على أعتاب العبور للنهائي للمرة الأولى منذ موسم 2006 /2007 عندما خسر على يد ميلان الإيطالي 1 / 2.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 36 ثم عاد وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45 قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 55 ثم كلل جهوده بصناعة الهدف الرابع لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 61 ثم سجل فيرمينو الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 68.

ورد روما بهدفين في الدقائق الأخيرة حيث سجل البوسني ادين دجيكو الهدف الأول في الدقيقة 81 ثم أضاف دييجو بيروتي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - abdel الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:52
لاعب من طينة الكبار أظن أن صلاح يستحق الكرة الذهبية بعد جورج ويا حان الوقت أن يفرح الجمهور الأفريقي بجوهرة صاعدة في عالم الكرة العالمية هاته المرة افريقية عربية _ما شاء الله_ مزيد من العطاء ايها الاسد الإفريقي العربي ومزيدا من التوفيق.
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76
2 - محمد المغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:52
محمد صلاح لاعب موهوب وخلوق يستحق كل الاحترام والتقدير.
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65
3 - محمد الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:53
مازال ماتحسمات حتى شي حاجة .......... ريمونتادا. في مباراة العودة ...... تذكروا جيفونتيؤس و باريسانجرمان وبرشلونة وووووووو ............. ماتش كبير ديال محمد صلاح....... l homme th march
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13
4 - said kech الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 21:57
بفضل صلاح تأهلت ليفربول علا حساب روما تحيه لهاد العب
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30
5 - اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:01
تبرك الله عليه مصري متواضع عربي اصيل مبروك علا العرب لاعب متميز الله يكتر من متالو
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45
6 - زهير الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:03
مبرات غاية في الروعة وتألق الفرعون محمد صلاح لاكن لا تنسو ان الكرة غدارة
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27
7 - سلاوي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:10
ونعم اللاعب و فقه الله و حفظه من العين قدوة للاعبين العرب
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25
8 - Observateur الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:11
Ali Alatchim
لا يمكن للكلمات أن تفيه حقه، لأنه لاعب شكل حالة نادرة جداً ومفرحة للعرب بشكل عام في زمن كثرت فيه المنغصات بمختلف أشكالها على الوطن العربي، وجاء ليداوي جراح الجميع بترياق التألق في الملاعب الأوروبية، حتى أصبح أيقونة تاريخية للاعبين العرب، ولا أبالغ حين أصفه بأنه الأفضل على الإطلاق ممن سبقوه وعاشوا تجارب الاحتراف وفق مستويات عالية.
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26
9 - عبد الحكيم الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:20
هدف اول في غاية الروعة لصلاح،كانت النتيجة ان تكون اكبر لولا اطمينان لاعبي ليفربول للنتيجة،رغم هدفي روما،لا اظن ان كلوب سوف يقع في خطأ فالفيردي،سوف يقدم مستوى مثل الذي قدمه في المبارة قبل خروج صلاح،اتوقع نهاية بين ليفربول و الريال،واتمنى ان يتوج زملاء صلاح بالكاس
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17
10 - متابع رياضي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:55
يورغن كلوب ارتكب خطا فادحا لما اخرج صلاح في الدقيقة 75ظنا منه ان التاهل حسم، ونسي ان صلاح في الريدز يساوي ميسي في برشلونه، فبمجرد خروجه كسب لاعبو روما الثقة في النفس وسجلوا هدفين، حذار من الريمونتادا، الكرة غدارة.
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0
11 - ahmed الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:00
هذا الاعب يستحق أفضل لاعب بالدورى الانجليزي
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12 - العربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:00
محمد صلاح لاعب موهوب ويشرف كل العرب. الله يحفظوا لينا من كل شر ومن العين. أنا لم أفهر تغيير هذا اللاعب حين كانت شهيته مفتوحة لزيادة أهذاف أخرى. تصرف من المدرب كلوب ربما سيخليه يندم بعد مباراة الإياب.
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13 - علاء الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:15
بأذن الله فى حالة فوز ليفربول بنهاءى دورى ابطال اوروبا سيكون محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم حبيب قلبى ابن الغربية
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14 - moha tout court الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:16
أجمل إصابة سجل "صلاح" هو فرحته ومعانقته الحارة للسنغالي "ساديو ماني" بعد تسجيل هذا الأخير للإصابة الثالثة، بعيدا عن كل عنصرية أو تأفف أو تعصب او تكبر... وبهذا يعطي مثالا للمسلم المتواضع والسمح والمتعايش مع كل الأجناس والملل... كم أنت رائع يا صلاح...
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