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كُتّاب وآراء
صلاح يبدع ويقود ليفربول لاكتساح روما بخماسية
وضع فريق ليفربول قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قاده النجم المصري محمد صلاح لاكتساح ضيفه روما 5 /2 اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.
وسجل صلاح هدفين وصنع مثلهما ليصبح ليفربول على أعتاب العبور للنهائي للمرة الأولى منذ موسم 2006 /2007 عندما خسر على يد ميلان الإيطالي 1 / 2.
وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 36 ثم عاد وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45 قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 55 ثم كلل جهوده بصناعة الهدف الرابع لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 61 ثم سجل فيرمينو الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 68.
ورد روما بهدفين في الدقائق الأخيرة حيث سجل البوسني ادين دجيكو الهدف الأول في الدقيقة 81 ثم أضاف دييجو بيروتي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 85.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
لا يمكن للكلمات أن تفيه حقه، لأنه لاعب شكل حالة نادرة جداً ومفرحة للعرب بشكل عام في زمن كثرت فيه المنغصات بمختلف أشكالها على الوطن العربي، وجاء ليداوي جراح الجميع بترياق التألق في الملاعب الأوروبية، حتى أصبح أيقونة تاريخية للاعبين العرب، ولا أبالغ حين أصفه بأنه الأفضل على الإطلاق ممن سبقوه وعاشوا تجارب الاحتراف وفق مستويات عالية.