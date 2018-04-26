استطلاع "ماركا" يؤيد فوز صلاح بالكرة الذهبية

هسبريس - إفي

أيد عشاق كرة القدم في إسبانيا امكانية تتويج نجم كرة القدم المصرية وهداف ليفربول، محمد صلاح، بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعبي العالم عن عام 2018.

وفي استطلاع لصحيفة "ماركا" الرياضية أيد 64% من رواد الصحيفة امكانية تتويج صلاح بالجائزة رغم الحضور القوي للنجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين يستحوذان عليها طوال السنوات العشرة الماضية.

في حين استبعد 36% من المشاركين، الذين تخطى عددهم الخمسة آلاف شخص، قدرة النجم المصري على الفوز بهذا التتويج العالمي.

وكان صلاح، الباغل 25 عاما، قد تألق بتسجيله هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي، في ملعب آنفيلد، وصناعته هدفين آخرين، ليقود "الريدز" لانتصار كبير 5-2، يضع به قدما في نهائي البطولة الذي ستحتضنه مدينة كييف الأوكرانية.

وحقق "الملك"، كما يلقبونه في إنجلترا، العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، وتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في "بريميير ليغ"، البطولة التي يتصدر هدافيها، وكذلك السباق نحو جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.