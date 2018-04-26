روسيا تدشن "مونديال 2018" بحفل افتتاح قصير

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن المدير العام للجنة المنظمة لمونديال روسيا، أليكسي سوروكين، أن حفل تدشين الحدث الرياضي الأبرز خلال 2018 سيكون "أقصر من نظيريه في نسختي البرازيل 2014 وجنوب أفريقيا 2010".

وقال سوروكين، في مؤتمر صحفي، إن "الحفل سينظم في شكل جديد، لن يكون مماثلا لحفلي تدشين نسختي المونديال في جنوب أفريقيا والبرازيل".

وسينظم حفل تدشين المونديال في 14 يونيو المقبل، على ملعب لوجنيكي، حيث ستقام أول وآخر مباريات المنافسة الدولية.

وفيما يتعلق بمقاطعة وفود بعض الدول للحفل، مثل بريطانيا وبولندا، أوضح سوروكين أن "الجميع أحرار في الاختيار". وتابع" "نثمن حضور كل المشجعين ولا يهمنا موقف الدولة، التذاكر على وشك النفاد".