24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/04/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:07
|06:41
|13:30
|17:07
|20:11
|21:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟
- مناورات جوية في سماء المغرب
- ساجد والانفتاح على سنغافورة
- بنيس وتطورات ملف الصحراء
- رصيف الصحافة: مشروع بـ250 مليارا في العاصمة يغضب الملك
- بلخياط .. السياسة والحليب
- بنكيران: حملة مقاطعة منتجات الحليب المغربي "خيانة للوطن" - (372)
- أخنوش: "مقاطعة الحليب" تضر بمصدر رزق ملايين الفلاحين المغاربة - (283)
- بلخياط: حملة مقاطعة الحليب "سياسية" .. والكنبوري يتهم "البيجيدي" - (143)
- سنطرال وحملة المقاطعة - (107)
- تدخل روسي في "الوقت الميت" يؤجل التصويت على قرار الصحراء - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
روسيا تدشن "مونديال 2018" بحفل افتتاح قصير
الخميس 26 أبريل 2018 - 02:27
أعلن المدير العام للجنة المنظمة لمونديال روسيا، أليكسي سوروكين، أن حفل تدشين الحدث الرياضي الأبرز خلال 2018 سيكون "أقصر من نظيريه في نسختي البرازيل 2014 وجنوب أفريقيا 2010".
وقال سوروكين، في مؤتمر صحفي، إن "الحفل سينظم في شكل جديد، لن يكون مماثلا لحفلي تدشين نسختي المونديال في جنوب أفريقيا والبرازيل".
وسينظم حفل تدشين المونديال في 14 يونيو المقبل، على ملعب لوجنيكي، حيث ستقام أول وآخر مباريات المنافسة الدولية.
وفيما يتعلق بمقاطعة وفود بعض الدول للحفل، مثل بريطانيا وبولندا، أوضح سوروكين أن "الجميع أحرار في الاختيار". وتابع" "نثمن حضور كل المشجعين ولا يهمنا موقف الدولة، التذاكر على وشك النفاد".