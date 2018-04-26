أوكرانيا تغيب عن التصويت لتنظيم "مونديال 2026"

هسبريس - أ.ف.ب

ذكر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الأربعاء، أنه لن يحضر الجمعية العمومية للاتحاد الدولي المقررة في موسكو قبل أيام من انطلاق كأس العالم في يونيو المقبل.

وتوترت العلاقة بين الجمهورية السوفياتية السابقة وروسيا بشكل رهيب منذ اندلاع تمرد انفصالي تدعمه موسكو في شرق أوكرانيا في 2014.

وقال متحدث باسم الاتحاد لوكالة "فرانس برس" إنه كان من المقرر تمثيل أوكرانيا في موسكو بثلاثة مسؤولين كرويين.

وستمنح الجمعية العمومية في 12 و13 يونيو حق استضافة مونديال 2026 لأحد ملفي المغرب أو الثلاثي الولايات المتحدة-كندا-المكسيك.

وسترسل أوكرانيا القائم بالأعمال في سفارتها بموسكو كي لا تتعرض لعقوبات الاتحاد الدولي بسب غيابها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان "فيفا" سيقبل بتمثيل دبلوماسي بدلا من عضو في الاتحاد الأوكراني.